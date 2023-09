ASIAD 19: Những tấm huy chương của sự khẳng định

Nguyễn Huy Hoàng (trái) và Nguyễn Văn Khánh Phong mang về những tấm huy chương quý giá cho đoàn thể thao VN Bùi Lượng

T HÀNH CÔNG Ở MỌI ĐẤU TRƯỜNG

Ở vòng loại đơn nam, Nguyễn Văn Khánh Phong kém điểm hai VĐV Trung Quốc nhưng đến chung kết, anh thực hiện rất tốt bài thi để đoạt HCB (chỉ xếp sau đương kim vô địch châu Á Lan Xingyu của nước chủ nhà). Đặc biệt động tác tiếp đất của anh rất hoàn hảo. Kịch tính xảy ra bởi ban đầu các trọng tài thông báo anh đạt 14,300 điểm. BHL không đồng tình đã gửi khiếu nại về điểm độ khó. Tổ trọng tài đã xem xét kỹ và thay đổi quyết định, tăng điểm của Phong lên thành 14,600.

Khánh Phong (bìa trái)

VN TẠM XẾP SAU 14 QUỐC GIA, vùng lãnh thổ KHÁC Với 1 HCV, 2 HCB, 11 HCĐ, đoàn VN đang tạm xếp thứ 15 bảng xếp hạng. Trung Quốc đứng nhất với 167 huy chương (90 HCV, 51 HCB, 26 HCĐ). Với các nước khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tạm đứng thứ 6 với 6 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ; Indonesia đứng thứ 12 với 3 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ; Singapore đứng thứ 13 với 2 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ; Malaysia đứng thứ 14 với 2 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ.Nhật Duy

Khánh Phong đi vào lịch sử của thể thao nước nhà khi trở thành nam VĐV đầu tiên của TDDC VN đoạt được HCB ở ASIAD. Năm nay cũng đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Phong khi anh đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo (Philippines), đoạt HCV SEA Games 32. Sau đó ở giải vô địch châu Á vào tháng 6 với sự tham dự của tất cả VĐV hàng đầu châu lục, Phong cũng xuất sắc đoạt HCB.

H OÀN TẤT MỤC TIÊU KÉP

Cười rất tươi sau khi bảo vệ thành công tấm HCĐ nội dung 800 m tự do, kình ngư số 1 VN Nguyễn Huy Hoàng như cởi bỏ được áp lực thành tích đè nặng trong thời gian dài vừa qua. "Đây chưa phải là thành tích tốt nhất so với năm 2018 nhưng tôi thấy vui vì mình đã lấy lại được cảm giác thi đấu so với ngày đầu", Hoàng chia sẻ. Với thành tích 7 phút 51 giây 44, kình ngư người Quảng Bình còn chính thức đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024.

Huy Hoàng bảo vệ thành công tấm HCĐ ASIAD

Đ IỀN KINH XUẤT TRẬN Hôm nay (29.9), đoàn thể thao VN bước vào ngày tranh tài thứ 5 ở ASIAD 19, kỳ vọng vào bắn súng, thể thao điện tử và điền kinh. Tấm HCV của Phạm Quang Huy hôm qua tiếp thêm động lực cho các đồng đội bước vào tranh tài ở nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân và đồng đội. Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thùy Trang là 3 nữ xạ thủ VN tranh tài ở nội dung này. Đây chính là nội dung sở trường của Trịnh Thu Vinh khi cô xếp hạng 5 giải vô địch thế giới và đoạt suất tham dự Olympic Paris 2024. HLV Trần Quốc Cường động viên học trò thoải mái về tâm lý để thi đấu với trạng thái tốt nhất. Ở môn điền kinh, VN trình làng 3 gương mặt lần đầu bước ra đấu trường ASIAD là Trần Thị Nhi Yến (100 m nữ), Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh (400 m nữ). "Nữ hoàng tốc độ" VN Trần Thị Nhi Yến mới 18 tuổi, đang tiến bộ từng ngày, được kỳ vọng tạo đột phá thành tích. Ánh Thục cùng Minh Hạnh khó cạnh tranh thành tích cao nhưng là sự trải nghiệm quý để trui rèn bản lĩnh. Ở môn thể thao điện tử, đội VN tranh HCĐ nội dung liên minh huyền thoại với chủ nhà Trung Quốc. Ngoài ra các game thủ VN còn góp mặt ở bán kết nội dung mộng tam quốc 2, cũng chạm trán đội Trung Quốc. Cũng hôm nay, thể thao VN tiếp tục tranh tài ở các môn cờ tướng (đồng đội nam, nữ), cờ vua (đồng đội nam, nữ), bơi, boxing, golf…

Bà Lê Thanh Huyền, phụ trách bộ môn bơi Cục TDTT, thở phào khi Nguyễn Huy Hoàng thi đấu tốt ở nội dung 800 m tự do. "Tôi rất khâm phục ý chí của Huy Hoàng. Khi dẫn quân đi thi đấu tôi biết mình lo một thì VĐV lo đến mười nên chỉ biết động viên và lo cho các em những gì tốt nhất", bà Huyền chia sẻ. Ít người biết kể từ sau thành tích không tốt tại SEA Games 32, Huy Hoàng nhận những cảnh báo từ các chuyên gia, HLV. Quan trọng là bản thân kình ngư này nhận ra sự thụt lùi của bản thân và anh đã đi đến quyết định ẩn mình tập luyện gần 4 tháng qua tại Hungary cùng chuyên gia mà không thi đấu bất kỳ giải nào. Nếu không có ý chí và quyết tâm tột bậc, Hoàng khó trở lại với thành tích như hôm qua trong bối cảnh xuất hiện nhiều đối thủ mạnh.