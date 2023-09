ASIAD 19: Xem đội tuyển nữ Việt Nam đấu Nhật Bản lượt cuối bảng D ở đâu?

Toàn thắng 2 trận trước đó nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vào thế khó bởi nếu thua đội tuyển nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp nhì bảng và phải trông chờ suất vào tứ kết ASIAD 19 dành cho 3 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết kiếm trận hòa trước Nhật Bản MINH ĐỨC

Do bảng C chỉ có 2 đội nên đội nhì bảng này bị loại, khi đó 4 đội nhì bảng A, B, D, E tranh 3 suất vào tứ kết. Vì ở bảng A và B chỉ có 3 đội nên đội xếp nhì bảng D, E không tính kết quả của đội xếp cuối (hạng tư). Đó là lý do khiến đội tuyển nữ Việt Nam thất thế vì khả năng không được tính kết quả thắng 6-1 trước Bangladesh (đội nhiều khả năng cuối bảng D).

Để chắc suất vào tứ kết, Hải Yến cùng các đồng đội phải cầm hòa được Nhật Bản. Đó là mục tiêu đầy thách thức. "Với việc vừa dồn hết tâm lực cho World Cup, sức lực đội tuyển nữ Việt Nam đã tiêu hao. Chúng tôi mới tập trung 1 tháng và với bóng đá nữ thì từng đó là khá ít. Các cầu thủ cần tăng cường thể lực, khả năng phối hợp. Trận gặp đội tuyển nữ Nhật Bản, chúng ta phải làm sao thi đấu thật tốt và chắc chắn tôi sẽ sử dụng những gương mặt có phong độ tốt nhất", HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Bích Thùy (phải) đang có phong độ tốt, hứa hẹn tỏa sáng trước tuyển nữ Nhật Bản MINH ĐỨC

Đội tuyển nữ Việt Nam dần quen với việc không có tiền đạo số 1 Huỳnh Như. Trọng trách được đặt lên đôi vai của Hải Yến, Bích Thùy, Thanh Nhã, Tuyết Dung. Những trụ cột này đều bày tỏ khát khao cống hiến hết mình trước Nhật Bản để cùng đội tuyển nữ Việt Nam đạt mục tiêu giành vé đi tiếp.

Đội tuyển nữ Nhật Bản là thách thức cực lớn với đội tuyển nữ Việt Nam AFP

Do không có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền ASIAD 19, trong đó có môn bóng đá nữ nên trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ không được phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam. Nhằm phục vụ độc giả, người hâm mộ, Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến diễn biến, kết quả trận đấu này tại địa chỉ https://thanhnien.vn/the-thao.htm.