Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Asus ra mắt Ascent GX10 - siêu máy tính AI thế hệ mới

Thành Luân
Thành Luân
14/11/2025 20:14 GMT+7

Asus vừa chính thức ra mắt dòng sản phẩm Ascent GX10 - siêu máy tính AI thế hệ mới, được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa việc vận hành các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM).

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung (NTC) - nhà cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT hàng đầu và là đối tác Elite của Nvidia, phối hợp cùng Asus và cộng đồng công nghệ uy tín Tinh Tế.

Asus ra mắt Ascent GX10 – siêu máy tính AI thế hệ mới - Ảnh 1.

Asus Ascent GX10 vừa được ra mắt tại Việt Nam

Ảnh: T.L

Asus Ascent GX10 được trang bị siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, là một trong những giải pháp AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến nhất hiện nay, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ mạnh mẽ, nhằm giải quyết các thách thức về giới hạn VRAM và khả năng xử lý của các mô hình AI phức tạp. Sản phẩm cam kết mang lại hiệu năng ổn định, độ tin cậy cao, giúp các doanh nghiệp, đơn vị hay cá nhân chủ động triển khai các dự án AI quy mô lớn ngay tại chỗ.

Trong đó, máy có trang bị siêu chip Nvidia GB10, cho phép xử lý mô hình trăm tỉ tham số. Nhờ đó, Asus Ascent GX10 được tối ưu hóa để Training, Fine-tuning và Inference các mô hình LLM quy mô lớn. Có thể huấn luyện các mô hình lên đến 200 trăm tỉ tham số, vượt xa khả năng của các Workstation thông thường. Thậm chí khi kết nối 2 máy với nhau, có thể đạt mức 405 tỉ tham số.

Asus Ascent GX10 được thiết kế khá tiện lợi, với trọng lượng chỉ 1,6 kg và kích thước nhỏ gọn (Rộng x Sâu x Cao: 150 x 150 x 51 mm), GX10 mang sức mạnh siêu máy tính đến tận bàn làm việc của bạn.

Asus ra mắt Ascent GX10 – siêu máy tính AI thế hệ mới - Ảnh 2.

Asus Ascent GX10 có thiết kế nhỏ gọn

Ảnh: T.L

Ngoài ra, sản phẩm còn được vận hành trên hệ điều hành Nvidia DGX Base OS (Ubuntu Linux), đảm bảo môi trường tối ưu và ổn định cho các tác vụ AI phức tạp.

Tại sự kiện, các chuyên gia phân tích sâu về khía cạnh kinh doanh. Giải pháp AI tại chỗ của GX10 mang lại lợi ích kép:

  • Quản lý chi phí hiệu quả (TCO): Chuyển đổi từ chi phí vận hành (OpEx) không kiểm soát sang mô hình đầu tư (CapEx) có thể dự đoán được. Phân tích chi phí sở hữu tổng thể (TCO) cho thấy ROI cao hơn đáng kể so với việc thuê dịch vụ Cloud AI sau một thời gian vận hành nhất định.
  • Kiểm soát dữ liệu độc quyền: Việc triển khai AI ngay tại hạ tầng doanh nghiệp đảm bảo kiểm soát 100% dữ liệu nhạy cảm, loại bỏ rủi ro về bảo mật khi truyền dữ liệu qua bên thứ ba và giúp tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt của các ngành như Tài chính, Y tế.

Sự kiện lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Asus và Nhất Tiến Chung, với vai trò là nhà phân phối và cung cấp giải pháp hạ tầng, NTC sẽ giới thiệu chi tiết về khả năng triển khai, hỗ trợ kỹ thuật, các gói giải pháp đi kèm khi tích hợp ASUS Ascent GX10 vào hệ sinh thái CNTT hiện có của khách hàng và kèm chế độ bảo hành chính hãng 3 năm.

Tin liên quan

Trải nghiệm ASUS Vivobook S14: mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ cùng AI

Trải nghiệm ASUS Vivobook S14: mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ cùng AI

Vivobook S14 năm nay xuất hiện với hai lựa chọn vi xử lý: AMD Ryzen AI và Snapdragon X cùng chung định hướng mỏng nhẹ, pin lâu và tích hợp công nghệ AI cục bộ

Khám phá thêm chủ đề

Asus Nvidia Nhất Tiến Chung mô hình dữ liệu thiết kế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận