Asus ra mắt Ascent GX10 - siêu máy tính AI thế hệ mới

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty TNHH Tin Học Viễn Th ông Nhất Tiến Chung (NTC) - nhà cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT hàng đầu và là đối tác Elite của Nvidia, phối hợp cùng Asus và cộng đồng công nghệ uy tín Tinh Tế.

Asus Ascent GX10 vừa được ra mắt tại Việt Nam

Ảnh: T.L



Asus Ascent GX10 được trang bị siêu chip N VIDIA GB10 Grace Blackwell, là một trong những giải pháp AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến nhất hiện nay, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ mạnh mẽ, nhằm giải quyết các thách thức về giới hạn VRAM và khả năng xử lý của các mô hình AI phức tạp. Sản phẩm cam kết mang lại hiệu năng ổn định, độ tin cậy cao, giúp các doanh nghiệp, đơn vị hay cá nhân chủ động triển khai các dự án AI quy mô lớn ngay tại chỗ.

Trong đó, máy có trang bị siêu chip Nvidia GB10, cho phép xử lý mô hình trăm tỉ tham số. Nhờ đó, Asus Ascent GX10 được tối ưu hóa để Training, Fine-tuning và Inference các mô hình LLM quy mô lớn. Có thể huấn luyện các mô hình lên đến 200 trăm tỉ tham số, vượt xa khả năng của các Workstation thông thường. Thậm chí khi kết nối 2 máy với nhau, có thể đạt mức 405 tỉ tham số.

Asus Ascent GX10 được thiết kế khá tiện lợi, với trọng lượng chỉ 1,6 kg và kích thước nhỏ gọn ( Rộng x Sâu x C ao: 150 x 150 x 51 mm), GX10 mang sức mạnh siêu máy tính đến tận bàn làm việc của bạn.

Asus Ascent GX10 có thiết kế nhỏ gọn

Ảnh: T.L



Ngoài ra, sản phẩm còn được vận hành trên hệ điều hành Nvidia DGX Base OS (Ubuntu Linux), đảm bảo môi trường tối ưu và ổn định cho các tác vụ AI phức tạp.

Tại sự kiện, các chuyên gia phân tích sâu về khía cạnh kinh doanh. Giải pháp AI tại chỗ của GX10 mang lại lợi ích kép:

Quản lý chi phí hiệu quả (TCO): Chuyển đổi từ chi phí vận hành (OpEx) không kiểm soát sang mô hình đầu tư (CapEx) có thể dự đoán được. Phân tích chi phí sở hữu tổng thể (TCO) cho thấy ROI cao hơn đáng kể so với việc thuê dịch vụ Cloud AI sau một thời gian vận hành nhất định.

Chuyển đổi từ chi phí vận hành (OpEx) không kiểm soát sang mô hình đầu tư (CapEx) có thể dự đoán được. Phân tích chi phí sở hữu tổng thể (TCO) cho thấy ROI cao hơn đáng kể so với việc thuê dịch vụ Cloud AI sau một thời gian vận hành nhất định. Kiểm soát dữ liệu độc quyền: Việc triển khai AI ngay tại hạ tầng doanh nghiệp đảm bảo kiểm soát 100% dữ liệu nhạy cảm, loại bỏ rủi ro về bảo mật khi truyền dữ liệu qua bên thứ ba và giúp tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt của các ngành như Tài chính, Y tế.