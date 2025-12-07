Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Đánh giá xe

Audi A6 thế hệ mới có gì cạnh tranh các đối thủ 'đồng hương'?

Chí Tâm
Chí Tâm
07/12/2025 14:29 GMT+7

Với giá niêm yết 2,799 tỉ đồng, Audi A6 thế hệ mới không chạy đua về thông số kích thước, thay vào đó tập trung tối ưu trải nghiệm công nghệ, tiện nghi và vận hành để tăng lực cạnh tranh với các đối thủ trong nhóm sedan hạng sang cỡ trung đến từ Đức.

Audi A6 thế hệ mới có gì cạnh tranh với các đối thủ "đồng hương"?

Thay đổi lớn nhất của ngoại hình Audi A6 thế hệ mới nằm ở bộ lưới tản nhiệt Singleframe dạng tổ ong tràn viền, loại bỏ viền crôm cũ. Xe được trang bị gói ngoại thất S-Line thể thao, đi kèm bộ mâm kích thước 19 inch. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống đèn định vị kỹ thuật số với 7 tùy chọn kiểu hiển thị khác nhau.

Audi A6 thế hệ mới có gì cạnh tranh với đối thủ đồng hương Đức? - Ảnh 1.
Audi A6 thế hệ mới có gì cạnh tranh với đối thủ đồng hương Đức? - Ảnh 2.

Ngoại hình Audi A6 thế hệ mới sang trọng, tinh tế và hiện đại hơn so với thế hệ tiền nhiệm

ẢNH: C.T

Không gian nội thất Audi A6 hiện đại và cao cấp với cụm màn hình đôi Panorama, gồm màn hình trung tâm và bảng đồng hồ sau vô-lăng, hướng về người lái. Ngoài ra, người ngồi ở hàng ghế trước có thể giải trí, theo dõi thông tin qua màn hình MMI, kích thước 10,9 inch. Hãng xe Đức cũng công bố khả năng cách âm của xe được cải thiện tới 30% nhờ tối ưu hệ thống gioăng cửa và vật liệu giảm chấn mới.

Audi A6 thế hệ mới có gì cạnh tranh với đối thủ đồng hương Đức? - Ảnh 3.

Nội thất Audi A6 thế hệ mới ấn tượng với cụm màn hình Panorama, gồm bảng đồng hồ điện tử và màn hình trung tâm

ẢNH: C.T

Về khả năng vận hành, mẫu sedan hạng sang cỡ trung này trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, sản sinh công suất 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số tự động 7 cấp, đến hệ dẫn động cầu trước. Audi A6 S-Line có 4 chế độ lái, có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 8,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 244 km/giờ.

Về an toàn, xe sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist Plus tích hợp camera 360 độ.

