Audi 'khoe' dàn ô tô điện, hé lộ kế hoạch phân phối tại Việt Nam

Sau khi lần lượt diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), Milan (Ý), Sao Paulo (Brazil) và Montreal (Canada), mới đây sự kiện Audi House of Progress đến với khách hàng Audi cũng như giới truyền thông khu vực Đông Nam Á khi vừa được hãng xe Đức tổ chức tại Singapore.



Sự kiện Audi House of Progress lần đầu tiên diễn ra tại Singapore

So với những năm trước, Audi House of Progress lần này được thiết kế dựa trên bốn giá trị cốt lõi của Audi, gồm kỹ thuật số hóa, thiết kế, sự tân tiến và tính bền vững tập trung nhấn mạnh các tính năng trên các dòng sản phẩm xe điện đang phát triển của Audi. Điều này thể hiện qua các mẫu ô tô được Audi trưng bày tại Audi House of Progress với đa số là các mẫu ô tô điện thế hệ mới của hãng.

Tất cả được thiết kế, trưng bày trong không gian đậm chất nghệ thuật, hiện đại để khách tham quan có dịp trải nghiệm, trò chuyện và định hình góc nhìn về tương lai của phương tiện di chuyển cao cấp, mang tính bền vững.

Audi Grandsphere Concept lần đầu tiên đến khu vực Đông Nam Á



Nổi bật trong dàn xe Audi xuất hiện tại Audi House of Progress ở Singapore phải kể đến chiếc Audi Grandsphere Concept. Đây là xe concept thể hiện ý tưởng mang tầm nhìn tương lai của hãng xe Đức. Sau gần 2 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, đây cũng là lần đầu tiên Audi Grandsphere Concept đặt chân đến khu vực Đông Nam Á.



Audi House of Progress mang đến trải nghiệm tầm nhìn của Audi về một tương lai di chuyển bền vững mới khi chúng ta chuyển đổi sang các mẫu xe sử dụng năng lượng sạch hơn. Ông Laurent Genet - Tổng giám đốc, nhà nhập khẩu chính thức Audi tại Việt Nam

Cùng với mẫu xe Activesphere Concept và Skysphere Concept, Audi Grandsphere Concept - một trong ba dòng xe mới được hãng xe Đức tạo dựng dưới dạng xe concept thể thể hiện ý tưởng, công nghệ, thiết kế mang tầm nhìn tương lai của Audi. Riêng Audi Grandsphere Concept được xem như hình mẫu của Audi A8 trong tương lai.

Audi Q8 e-tron - mẫu crossover điện mới nhất trong danh mục xe điện của Audi

Bên cạnh đó, hãng xe Đức còn trưng bày Audi Q8 e-tron - mẫu crossover điện mới nhất trong danh mục xe điện của Audi. Ngoài ra còn có Audi Q4 e-tron - mẫu xe điện nhỏ gọn nhất của Audi tính đến thời điểm này. Những mẫu xe này sẽ lần lượt gia nhập thị trường Singapore vào nửa cuối năm 2023 và nữa đầu năm 2024. Audi cũng mang đến Audi House of Progress lần này mẫu xe từng trình làng thị trường Việt Nam vào năm ngoái (Audi e-tron GT) cũng như "siêu phẩm" mang tính biểu tượng một thời của hãng - Audi R8.

Audi R8

Đáng chú ý, nhân sự kiện này Audi cũng hé lộ kế hoạch phân phối một số dòng ô tô điện tại thị trường Việt Nam sau khởi đầu khá thành công với mẫu Audi e-tron GT. Cụ thể, theo ông Trần Tấn Trung - Tổng Giám đốc, nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam, ngay trong tháng 4.2023 Audi Việt Nam sẽ ra mắt mẫu Audi e-tron RS GT quattro và dự kiến vào đầu năm sau, Audi Q8 e-tron sẽ gia nhập thị trường Việt Nam. Các mẫu ô tô điện Audi tại Việt Nam sẽ được áp dụng chính sách bảo hành pin lên tới 8 năm hoặc 160.000 km.

Ngay trong tháng 4.2023 Audi Việt Nam sẽ ra mắt mẫu Audi e-tron RS GT quattro

Cũng bên lề sự kiện Audi House of Progress, chi nhánh của hãng xe Đức tại Singapore cũng tổ chức cho khách hàng cũng như truyền thông trong khu vực Đông Nam Á lái thử các dòng ô tô điện như Audi e-tron Sportback Advanced 50 quattro, Audi e-tron Advanced 55 quattro, Audi e-tron Sportback S line 55 quattro và Audi e-tron S Sportback.

Các tay lái trải nghiệm dàn ô tô điện Audi tại Singapore

Các tay lái sẽ có dịp ngồi sau vô-lăng những mẫu ô tô điện này trải nghiệm qua các cung đường nội đô Singapore để cảm nhận khả năng vận hành mạnh mẽ, sự êm ái cũng như thiết kế hiện đại của dàn xe điện đang từng bước đưa Audi vào kỷ nguyên mới.