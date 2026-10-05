'Avengers: Endgame' vượt qua 'Avatar', trở thành phim ăn khách nhất lịch sử

Nhờ đợt tái phát hành mới nhất của Disney, bom tấn siêu anh hùng Avengers: Endgame đã nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 2,925 tỉ USD. Con số này vừa đủ giúp tác phẩm ra mắt năm 2019 vượt qua Avatar của đạo diễn James Cameron, bộ phim hiện đạt 2,923 tỉ USD sau tổng cộng 5 lần được đưa trở lại rạp.

Disney hưởng lợi dù phim nào đứng đầu

Avatar từng giữ vững danh hiệu phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong suốt một thập kỷ, trước khi Avengers: Endgame phá kỷ lục này vào năm 2019 ngay trong đợt công chiếu đầu tiên. Đến năm 2021, Avengers: Endgame lại tụt xuống vị trí thứ hai khi Avatar được tái phát hành trước thềm phần tiếp theo Avatar: The Way of Water. 5 năm sau, những "siêu anh hùng hùng mạnh nhất trái đất" một lần nữa vượt qua tộc Na'vi để trở lại ngôi đầu bảng.

Avengers: Endgame một lần nữa vượt Avatar để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Ảnh: Chụp màn hình phim Avengers: Endgame

Dù Avengers: Endgame hay Avatar giữ vị trí số một, Disney vẫn là bên có lý do để ăn mừng. Avatar ban đầu do 20th Century Fox phát hành. Hãng phim này hiện thuộc sở hữu của Disney sau thương vụ sáp nhập vào năm 2019. Nhờ sở hữu kho phim của Fox, Disney hiện là "ông trùm" đứng sau 7 trong số 10 bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử. Danh sách này còn có Avatar: The Way of Water với 2,33 tỉ USD, Titanic với 2,26 tỉ USD và Avengers: Infinity War với 2,05 tỉ USD.

Disney và Marvel quyết định đưa Avengers: Endgame trở lại rạp nhằm hâm nóng sự quan tâm dành cho Avengers: Doomsday, bom tấn dự kiến ra mắt vào tháng 12.2026.

Avengers: Endgame từng được xem là cột mốc đặc biệt của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi khép lại hành trình kéo dài 10 năm với 21 bộ phim trước đó, trong đó nhiều tác phẩm cũng là những bom tấn phòng vé. Bộ phim quy tụ gần như toàn bộ những gương mặt lớn nhất của Marvel thời điểm đó, từ Robert Downey Jr. trong vai Iron Man, Chris Evans với Captain America, Scarlett Johansson trong vai Black Widow, cho đến Tom Holland với Spider Man, Chadwick Boseman trong vai Black Panther và Anthony Mackie với Falcon.

'Avengers: Doomsday' được kỳ vọng trở thành bom tấn mới của Marvel

Sau giai đoạn hậu đại dịch với phong độ phòng vé không ổn định, Marvel đang chuẩn bị quy tụ gần như toàn bộ các siêu anh hùng trong vũ trụ của mình ở Avengers: Doomsday. Đây sẽ là lần đầu tiên một dàn nhân vật quy mô lớn như vậy tái hợp kể từ Avengers: Endgame.

Đợt tái phát hành của Avengers: Endgame đã mang về thêm hơn 126 triệu USD trên toàn cầu. Lượng khán giả trở lại rạp cũng khiến giới chủ rạp phim thêm kỳ vọng vào Avengers: Doomsday, tác phẩm được dự đoán sẽ trở thành một trong những bộ phim hoành tráng nhất năm. Anthony Russo và Joe Russo tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn Avengers: Doomsday. Đây là tác phẩm thứ 39 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel từ lâu đã giữ vị trí thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử về mặt thương mại. Sau khi bom tấn mùa hè Spider Man: Brand New Day đạt doanh thu 2,5 tỉ USD và vẫn tiếp tục tăng, tổng doanh thu của toàn bộ các phim thuộc thương hiệu này đã lên tới 35,07 tỉ USD.