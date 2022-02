B Ray cõng Phi Ngọc Ánh vừa bắn rap 'Cưới em', giải đáp tin đồn tình cảm

Nối tiếp Ex's hate me và Do for love, vào đúng ngày lễ tình nhân B Ray phát hành ca khúc Cưới em. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Không hát chung với Amee hay kết hợp cùng Masew, lần trở lại này, B Ray đồng hành cùng một nhà sản xuất mới. Kể cả vậy, Cưới em vẫn là bản nhạc gây nghiện với đông đảo khán giả. Không ít bình luận cho rằng đây là sản phẩm “đậm chất B Ray” với ca từ lẫn giai điệu cực bắt tai.

Chia sẻ với khán giả Báo Thanh Niên, B Ray thú nhận bản thân vốn không có khiếu diễn xuất, nhưng với Cưới em anh không quá vất vả để nhập vai mà hoàn toàn thoải mái thể hiện mọi biểu cảm theo giai điệu ca khúc. Đặc biệt, Cưới em có sự trở lại của diễn viên Phi Ngọc Ánh - người từng vào vai bạn gái cũ của B Ray trong ca khúc Ex's hate me gây bão năm 2019.





Trong chương trình Gương mặt showbiz, bên cạnh những giải đáp về tin đồn tình cảm, B Ray còn cõng Phi Ngọc Ánh, trổ tài bắn rap Cưới em. Liệu thử thách này có làm khó nam rapper. Chi tiết mời theo dõi video.