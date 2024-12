B Ray làm nên lịch sử ở 'Rap Việt 2024'

Không chỉ là đêm tôn vinh chiến thắng đặc biệt, vòng chung kết 2 của Rap Việt 2024 cũng là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với nhiều phần kết hợp giữa thí sinh và huấn luyện viên để lại dấu ấn đáng nhớ.

Mở màn đêm diễn là 7dnight cùng màn hòa giọng với huấn luyện viên BigDaddy. Trong tâm thế thoải mái và khá "chill" cho đêm diễn cuối, cặp nghệ sĩ đã mang đến tiết mục Kiểu nó phải thế dí dỏm và vui nhộn. Với giai điệu cuốn hút, đoạn hook bắt tai, đây có thể nói là một trong những tiết mục đáng nhớ nhất của chương trình năm nay.

BigDaddy và 7dnight đã mang đến vòng chung kết tiết mục Kiểu nó phải thế dí dỏm và đầy vui nhộn ẢNH: V.O

Một tiết mục khác cũng tạo được bất ngờ là sự kết hợp giữa Coolkid và giám khảo JustaTee. Cùng sở hữu phong cách làm nhạc thiên về những giai điệu đẹp, phần trình diễn Cu con ở vòng cuối này như một món quà dành tặng gia đình, qua đó truyền tải thông điệp rằng sau tất cả những hành trình dài, đích đến cuối cùng vẫn sẽ là nhà.

Phần trình diễn Cu con của JustaTee và Coolkid ở vòng cuối này như một món quà dành tặng gia đình ẢNH: V.O

Là một trong hai nữ rapper trụ đến vòng cuối, Suboi cùng Saabirose đã mang đến phần trình diễn Sói đầu đàn đầy thuyết phục. Lắng nghe tiết mục này, Bay R cho biết bản thân rất ngưỡng mộ khả năng viết nhạc của Suboi, trong khi JustaTee hy vọng trong ngày không xa sẽ có cơ hội viết nhạc cùng cô. Qua tiết mục này, có thể nói Saabirose đã chứng minh được khả năng của mình và hứa hẹn sẽ là một nữ rapper có nhiều tiềm năng.

Saabirose đã chứng minh được khả năng của mình ẢNH: V.O

Không chỉ 1 mà team B Ray đã khuấy động không khí bằng sự kết hợp giữa anh và 2 thí sinh là Hustlang Robber và GILL. Thể hiện tinh thần "underdog" mạnh mẽ, cả 3 cá tính đã thật sự 'càn quét' sân khấu khiến các đội khác phải dè chừng.

Thể hiện tinh thần "underdog" mạnh mẽ, B Ray, GILL và Hustlang Robber khiến các đội khác phải dè chừng

ẢNH: V.O

Tiết mục tiếp theo là bất ngờ lớn khi có sự xuất hiện của nữ ca sĩ khách mời Lâm Bảo Ngọc. Tuy thuộc đội Karik nhưng MANBO đã có màn kết hợp thú vị với giám khảo Thái VG qua tiết mục All my life. Đây có thể nói là sự giao thoa của 2 thế hệ, 2 con người, 2 cuộc sống cùng những khó khăn cũng rất riêng thế nhưng lại đầy đồng cảm.

Tuy thuộc đội Karik nhưng MANBO đã có màn kết hợp thú vị với giám khảo Thái VG qua tiết mục All my life ẢNH: V.O

Năm nay, Karik cũng chứng minh được sự quay lại ngoạn mục khi giữ vững phong độ đến vòng chung kết. Với tiết mục Nói là làm hợp tác cùng hai "gà chiến" Mason Nguyễn và DANMY, có thể nói tinh thần chuẩn hip-hop cùng cách delivery ấn tượng đã đẩy không khí của đêm chung kết nóng hơn bao giờ hết.

Karik cũng chứng minh được sự quay lại ngoạn mục khi giữ vững phong độ đến vòng chung kết ẢNH: V.O

Giây phút công bố kết quả cuối cùng cũng đến. Theo đó, MANBO và CoolKid đã được gọi tên ở hạng mục "Rapper Of The Round" trao cho rapper được yêu thích nhất qua các vòng đấu với số lượt bình chọn cộng dồn cao nhất.

MANBO và CoolKid đã được gọi tên ở hạng mục "Rapper Of The Round" trao cho rapper được yêu thích nhất qua các vòng đấu ẢNH: V.O

Trong khi đó hạng mục "T HE B EST P ERFORMANCE - R APPER TRÌNH DIỄN ẤN TƯỢNG NHẤT" đã vinh danh nữ rapper "cực chiến" DANMY của team Karik với thần thái biểu diễn chuẩn ngôi sao giữ nguyên phong độ qua mỗi vòng đấu.

Hạng mục "The Best Performance - Rapper trình diễn ấn tượng nhất" đã vinh danh nữ rapper "cực chiến" DANMY của team Karik ẢNH: V.O

Hạng mục "T OP H IT - B ẢN R AP HOT NHẤT" không mấy bất ngờ khi gọi tên Nhật Hoàng với phần thi Anh Đã Làm Gì Đâu kết hợp cùng nữ ca sĩ T hùy C hi. T heo đó phần trình diễn đã đạt Top 1 YouTube Music Trending với lượt stream áp đảo.

Hạng mục "Top Hit - Bản rap hot nhất" không mấy bất ngờ khi gọi tên Nhật Hoàng với phần thi Anh đã làm gì đâu ẢNH: V.O

Cuối cùng, Hustlang Robber team B Ray trở thành quán quân Rap Việt 2024. B Ray cũng "thắng đậm" năm nay khi GILL tiếp tục được gọi tên ở vị trí á quân. Thí sinh MANBO team Karik đứng vị trí thứ 3 chung cuộc.