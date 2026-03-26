'Bà bầu' Lộ Lộ tổ chức lễ kỳ siêu cho chồng kém tuổi tại Việt Nam

Chia sẻ với chúng tôi, Lộ Lộ cho biết thời gian qua, cô được bạn bè hỗ trợ để lo liệu một buổi lễ cho chồng Việt kiều tại Việt Nam. Theo dự kiến, buổi lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức của Phật giáo, vào ngày 5.4 tại chùa Khánh Long (phường Mỹ Phước Tây), bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ.

“Vì người thân của anh ấy tại đây chưa có dịp đến thắp hương tiễn đưa anh nên tôi thực hiện buổi lễ này để mọi người đến chia buồn cùng gia đình. Ngoài người thân hai bên, Ryan vẫn có nhiều bằng hữu tại Việt Nam”, cô chia sẻ.

Bạn bè, đồng nghiệp động viên Lộ Lộ trước biến cố Ảnh: FBNV

Lộ Lộ cho biết sau khi lo liệu hậu sự cho chồng, cô đã trở về Việt Nam để trở lại guồng quay công việc. Sau khi hỏa táng, tro cốt của Ryan được gửi cho mẹ ruột của anh. “Hiện mẹ của anh Ryan vẫn đang ở Georgia, chưa xong hồ sơ để đưa sang Mỹ”, cô chia sẻ với chúng tôi.

Về 2 con sinh đôi, Lộ Lộ cho biết thêm cô vẫn đang chờ mẹ chồng hoàn tất thủ tục để đưa các bé sang Mỹ. Sau đó, nghệ sĩ lô tô dự định đón con về Việt Nam để thay Ryan chăm sóc.

Lộ Lộ trải lòng trước biến cố

Trước đó, Ryan - chồng Lộ Lộ đột ngột qua đời tại Georgia. Dù đã ly thân từ tháng 8.2025 song nữ nghệ sĩ lô tô vẫn sắp xếp công việc bay sang để cùng mẹ chồng lo liệu hậu sự. Thời điểm đối diện với biến cố, Lộ Lộ bộc bạch: “Mấy hôm nay mình giống như rơi vào một vai diễn mới trong một phim nào đó, một người vợ mất chồng, ôm hai đứa con nhỏ sơ sinh nhưng mình diễn không đạt, cảm xúc nó lẫn lộn khó tả. Thương cho bạn, tội cho con, có chút buồn cho mình”.

Lộ Lộ cho biết thêm vì chồng ra đi đột ngột nên đôi lúc cô không thể tin. Tuy nhiên, nghệ sĩ lô tô cảm thấy mãn nguyện khi có thể tiễn Ryan chặng cuối. Trên trang cá nhân, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên đến Lộ Lộ khi chồng Việt kiều đột ngột qua đời.

Lộ Lộ và luật sư Ryan (sinh năm 1993) bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, sau đó nên duyên vợ chồng. Cả hai đăng ký kết hôn ở Mỹ, sau vài tháng hẹn hò. Chồng cô không chỉ dành sự quan tâm cho 2 con riêng của Lộ Lộ, mà còn giúp đỡ nhiều cho đoàn lô tô thông qua tư vấn công việc, hỗ trợ hồ sơ đi lưu diễn… Tuy nhiên sau quãng thời gian gắn bó, cặp đôi gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân nên quyết định ly thân hồi tháng 8.2025.