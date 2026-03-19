‘Bà bầu’ Lộ Lộ trải lòng sau biến cố chồng Việt kiều qua đời ở tuổi 33

Thạch Anh
19/03/2026 14:23 GMT+7

Lộ Lộ hiện có mặt tại Georgia để tiễn biệt chồng Việt kiều. Cô bày tỏ: 'Tôi vẫn đang cố gắng nhất có thể để chờ bạn và thực hiện một số di nguyện cuối đời'.

Sau khi sang Georgia để lo hậu sự cho chồng Việt kiều, bà bầu Lộ Lộ đã có bài đăng dài chia sẻ tình hình hiện tại. Trong dòng trạng thái trên trang cá nhân, trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời gửi lời cảm ơn đến mọi người vì sự quan tâm, động viên cô trước biến cố. “Nhờ sự chia sẻ của quý vị mà bạn hữu, người thân hai bên đã hay tin kịp thời khi đang tang gia bối rối”, cô viết.

Theo Lộ Lộ, hiện tại cô đang ở Georgia, một quốc gia Tây Á, để lo hậu sự cho Ryan và chăm sóc hai con nhỏ. Á quân Solo cùng bolero gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp khi nơi đây người dân chủ yếu sử dụng ngôn ngữ bản địa. Tuy nhiên, “bà bầu” may mắn vì nhận được sự giúp đỡ từ một số người bạn của chồng.

Từ khi đặt chân đến Georgia, Lộ Lộ cho biết cô hầu như không ra khỏi nhà, trừ khi có việc cần thiết. Hiện tại, nghệ sĩ lô tô vẫn chưa được gặp mặt chồng. Cô cho hay: “Lộ vẫn đang cố gắng nhất có thể để chờ bạn và thực hiện một số di nguyện cuối đời. Lộ cố gắng xong sớm nhất bàn giao lại mọi sự cho gia đình và tiếp tục công việc của mình. Chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã quan tâm đến gia đình và tôi”.

Trước đó, Lộ Lộ bất ngờ thông báo chồng Việt kiều đột ngột qua đời tại Georgia. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ lô tô đăng tải hình ảnh cũ của cả hai, kèm dòng chia sẻ: “Ryan ơi, ra đi bình an nhé. Mọi thứ như dừng lại, tôi chông chênh quá. Nhìn lại quãng thời gian mình cùng nắm tay nhau, đến khi trở thành những người bạn, vợ chồng, chúng ta cũng đã hết lòng với nhau rồi. Ryan đi trước một chặng rồi. Thương chị An và mẹ, sẽ khó khăn lắm trong thời gian này”.

Lộ Lộ và luật sư Ryan (sinh năm 1993) bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè, sau đó nên duyên vợ chồng. Cả hai đăng ký kết hôn ở Mỹ, sau vài tháng hẹn hò. Chồng cô không chỉ dành sự quan tâm cho 2 con riêng của Lộ Lộ, mà còn giúp đỡ nhiều cho đoàn lô tô thông qua tư vấn công việc, hỗ trợ hồ sơ đi lưu diễn…

Tuy nhiên sau quãng thời gian gắn bó, cặp đôi gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân nên quyết định ly thân hồi tháng 8.2025. Dù vậy, khi hay tin chồng qua đời, á quân Solo cùng bolero sắp xếp lịch trình để bay sang tiễn biệt, đồng thời hỗ trợ gia đình Ryan trong thời điểm khó khăn.

