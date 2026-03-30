Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Hữu Tú
30/03/2026 17:27 GMT+7

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk, bà Cao Thị Hòa An tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 30.3, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhận nhiệm vụ

ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu cử các chức danh HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

"Chúng tôi rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ HĐND tỉnh và cử tri đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân tỉnh nhà, chúng tôi biết rằng niềm tin của cử tri vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân", bà Cao Thị Hòa An phát biểu.

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: HỮU TÚ

Tại kỳ họp, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu, gồm: ông Từ Thái Giang, bà Phúc Bình Niê Kdăm và ông Đỗ Thái Phong.

Bà Cao Thị Hòa An (53 tuổi, quê quán Nghệ An) trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân Đông Nam Á học.

Tháng 7.2002 – 3.2006: Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Phú Yên khóa VI.

Tháng 3.2006 – 12.2006: Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên.

Tháng 12.2006 – 10.2010: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên.

Tháng 11.2010 – 5.2013: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên.

Tháng 5.2013 – 10.2015: Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tháng 11.2015 – 10.2020: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 10.2020 – 3.2025: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 16.11.2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 3.2025 - 30.6.2025: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 6.2025: Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 7.2025 - 9.2025: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ ngày 30.9.2025: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22.1.2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.


Bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khám phá thêm chủ đề

Cao Thị Hòa An Kỳ họp Đắk Lắk HĐND tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận