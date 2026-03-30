Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Chiều 30.3, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhận nhiệm vụ ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu cử các chức danh HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

"Chúng tôi rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ HĐND tỉnh và cử tri đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân tỉnh nhà, chúng tôi biết rằng niềm tin của cử tri vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân", bà Cao Thị Hòa An phát biểu.

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: HỮU TÚ

Tại kỳ họp, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu, gồm: ông Từ Thái Giang, bà Phúc Bình Niê Kdăm và ông Đỗ Thái Phong.

Bà Cao Thị Hòa An (53 tuổi, quê quán Nghệ An) trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý giáo dục, cử nhân Đông Nam Á học. Tháng 7.2002 – 3.2006: Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Phú Yên khóa VI. Tháng 3.2006 – 12.2006: Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên. Tháng 12.2006 – 10.2010: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên. Tháng 11.2010 – 5.2013: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên. Tháng 5.2013 – 10.2015: Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Tháng 11.2015 – 10.2020: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 10.2020 – 3.2025: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 16.11.2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 3.2025 - 30.6.2025: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tháng 6.2025: Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tháng 7.2025 - 9.2025: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ ngày 30.9.2025: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk. Ngày 22.1.2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.



