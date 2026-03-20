Ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định ông Đỗ Hữu Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy (giữa), Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhận nhiệm vụ mới ẢNH: T.X

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhấn mạnh Đảng ủy UBND tỉnh giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong bối cảnh có biến động về nhân sự chủ chốt, việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết ông Đỗ Hữu Huy là cán bộ Trung ương luân chuyển, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kinh tế. Ông bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, tân Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy bày tỏ sự cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tin tưởng giao trọng trách. Ông nhận thức rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng khi tỉnh đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển.

Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu nhận nhiệm vụ mới ẢNH: T.X

Ông Đỗ Hữu Huy cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững nguyên tắc đoàn kết, kỷ cương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức làm việc theo hướng quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trong thời gian tới, Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác quản lý, điều hành; đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách thủ tục hành chính, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện sau khi ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk giao bà Hồ Nguyên Thảo, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, ngày 30.3, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kỳ họp để bầu Chủ tịch UBND tỉnh.