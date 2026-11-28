Đưa bàn tay lên trước camera điện thoại, thực hiện một cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu, những chữ cái hoặc từ vựng tương ứng sẽ xuất hiện trên màn hình. Người đối diện dù không biết ngôn ngữ ký hiệu vẫn có thể đọc và hiểu nội dung được truyền đạt.

Nhóm nghiên cứu mong muốn ứng dụng AI này sẽ giúp người khiếm thính vượt qua rào cản giao tiếp ẢNH: AN VY

Đó là cách hoạt động của SignTrans, ứng dụng hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bằng AI, do 3 sinh viên gồm: Dương Thanh Bình, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM; Lương Gia Huy, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM; và La Bửu Huy, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cùng nghiên cứu, phát triển.

Dù học ở 3 trường khác nhau, nhưng theo Bửu Huy, nhóm cùng hướng đến mục tiêu ứng dụng công nghệ để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và những người chưa biết ngôn ngữ ký hiệu.

Bửu Huy chia sẻ SignTrans sử dụng công nghệ thị giác máy tính kết hợp học máy để nhận diện cử chỉ bàn tay qua camera. Khi người dùng thực hiện ký hiệu, hệ thống sẽ phân tích hình ảnh, đối chiếu với dữ liệu đã được huấn luyện và hiển thị kết quả dưới dạng văn bản.

"Để phát triển chức năng này, nhóm xây dựng bộ dữ liệu khoảng 13.000 hình ảnh, tương ứng khoảng 500 hình ảnh cho mỗi lớp trong bảng 26 chữ cái. Mô hình được huấn luyện qua 13.110 bước, sau đó tối ưu hóa để có thể hoạt động trên điện thoại Android", Bửu Huy nói.

Còn Gia Huy cho rằng điểm đáng chú ý là ứng dụng có dung lượng khoảng 32 MB và có thể thực hiện chức năng nhận diện ký hiệu mà không cần kết nối internet. Thay vì gửi hình ảnh lên máy chủ, hệ thống xử lý trực tiếp trên điện thoại, qua đó hạn chế sự phụ thuộc vào đường truyền mạng và việc truyền dữ liệu ra bên ngoài.

"Không chỉ nhận diện ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản, ứng dụng của tụi mình còn tích hợp bảng từ vựng, thẻ ghi nhớ, trò chơi luyện tập và chức năng hỗ trợ chuyển giọng nói thành ký hiệu. Nhờ đó, ứng dụng hướng đến cả người khiếm thính lẫn những người muốn học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với cộng đồng", Gia Huy chia sẻ.

Đằng sau những tính năng này là bài toán làm sao để AI phân biệt được các cử chỉ có hình dáng tương tự nhau, đồng thời hoạt động trên điện thoại có cấu hình không quá mạnh. Đây cũng là những vấn đề kỹ thuật mà nhóm tập trung giải quyết trong quá trình phát triển sản phẩm.

Theo Bình, SignTrans hiện kết hợp bảng chữ cái ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) với từ vựng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL). Tuy nhiên, khả năng nhận diện hiện vẫn tập trung vào bảng chữ cái và những từ vựng cơ bản, chưa thể thay thế người phiên dịch trong các cuộc hội thoại phức tạp.

Mới đây, SignTrans được trao giải Best Oral Award (Báo cáo trình bày xuất sắc) tại tiểu ban Công nghệ giáo dục và Khoa học tích hợp, thuộc Hội nghị khoa học lần thứ 15 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, diễn ra ngày 13 - 14.11.

Ngoài thành tích này, nhóm nghiên cứu SignTrans còn giành huy chương vàng tại Giải thưởng "Thiết kế, chế tạo, ứng dụng" lần thứ 14 năm 2026; giải Best Oral Presentation tại Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 3 năm 2026…

Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa (An Giang), đánh giá SignTrans hữu ích đối với người khiếm thanh, khiếm thính trong giao tiếp, nhất là khi tương tác với những người chưa biết ngôn ngữ ký hiệu.

Theo thầy Hùng, điểm đáng ghi nhận là ứng dụng còn tích hợp nhiều chức năng học tập, giúp người bình thường dễ dàng tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu. Khả năng hoạt động trên điện thoại có cấu hình không quá mạnh, không cần kết nối mạng cũng là lợi thế giúp sản phẩm có cơ hội đến với nhiều người dùng. "Tôi cho rằng nhóm có thể phát triển bộ từ vựng phong phú hơn để đáp ứng nhu cầu giao tiếp đa dạng trong đời sống", thầy Hùng nói.