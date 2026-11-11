Buổi phỏng vấn việc làm đặc biệt ở Biti's: Ứng viên giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu

Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) vừa có buổi phỏng vấn việc làm với nhóm lao động là người điếc và người khiếm thính sáng 11.11. Sau buổi phỏng vấn, công ty đã tuyển được 50% người lao động theo kế hoạch (từ 10 - 15 người). Dự kiến, trong tháng 11 sẽ có đợt phỏng vấn lần thứ 2.

Nhóm người này là những người lao động bên ngoài, không thuộc nhóm gần 40 công nhân người điếc và khiếm thính trong một công ty vừa giải thể đầu tháng 11.



Anh Hiệp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho nhóm công nhân đến Biti's phỏng vấn sáng 11.11 Ảnh: NVCC

Theo thông tin Thanh Niên đăng tải ngày 8.11, sau khi có nhóm công nhân người điếc và khiếm thính mất việc vì công ty giải thể, thương hiệu giày Biti's đã mời mọi người đến tham quan nhà máy, trao cơ hội việc làm.

Ngoài nhóm công nhân này, công ty cũng muốn tuyển dụng thêm những người lao động khiếm thính ở bên ngoài vào làm việc.

Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Trần Trung Hiệp, đại diện nhóm công nhân chia sẻ: "Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, có nhiều người bên ngoài đã liên hệ với tôi nhờ kết nối để có cơ hội làm việc ở Biti's. Do đó, sáng nay 11.11, tôi đã hỗ trợ công ty và nhóm người lao động trong việc phiên dịch tại buổi phỏng vấn đầu tiên".

Đồng hành cùng anh Hiệp trong buổi phỏng vấn là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Minh Như. Trong hình, 2 phiên dịch viên đang thể hiện ký hiệu tên gọi Biti's - tay trái là chiếc giày, tay phải là chữ B. Đây là ký hiệu do nhóm công nhân khiếm thính vừa bị mất việc thống nhất đặt ra Ảnh: NVCC

Còn với nhóm công nhân ở công ty vừa giải thể, mặc dù phía Biti's dự kiến hỗ trợ xe để mọi người chuyển trọ và sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá gần nhà máy nhưng hiện chưa có ai xác nhận sẽ làm việc tại công ty.

Theo anh Hiệp, nguyên nhân là bởi mọi người muốn tìm việc mới ở ngay gần vị trí của công ty cũ vì đã quen với cuộc sống ở đây. Các bạn cũng lo lắng khi chuyển lên trung tâm TP.HCM làm việc sẽ phát sinh nhiều chi phí hơn do mức sống cao hơn ở khu vực ngoại ô thành phố.

Đợt này, không chỉ Biti's mà một số doanh nghiệp khác cũng mở lời chào đón người lao động điếc, khiếm thính. Vào ngày 10.11, cũng có một công ty may mặc ở khu công nghiệp Bến Cát (Bình Dương cũ) đã tổ chức buổi tham quan nhà máy, giới thiệu công việc cho người lao động điếc, khiếm thính.

Là người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong mảng việc làm nhiều năm qua, anh Hiệp chia sẻ: "Tuy việc công ty cũ giải thể hay người lao động bị mất việc là điều không ai mong muốn. Nhưng một cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, chưa bao giờ tôi thấy có nhiều cơ hội việc làm cho người điếc và khiếm thính nhiều như lúc này".