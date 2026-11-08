Mất việc vì công ty giải thể, nhóm công nhân khiếm thính được Biti's trao cơ hội mới

Sáng 8.11, phía Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) ở TP.HCM chia sẻ với PV Thanh Niên rằng, đơn vị sẽ chào đón nhóm công nhân điếc và khiếm thính ở một công ty vừa giải thể đến làm việc.

Chuyến tham quan nhà máy Biti's

Cụ thể, ngày 7.11, Biti's đã mời nhóm công nhân này và phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Trần Trung Hiệp đến tham quan nhà máy, trao đổi cơ hội việc làm mới.



Anh Hiệp (bìa phải) và các bạn công nhân đến tham quan Biti's ngày 7.11 Ảnh: NVCC

Anh Trần Trung Hiệp cho biết, sau khi công ty thông báo giải thể vào ngày 2.11, nhiều công nhân, đặc biệt là nhóm người điếc và người khiếm thính tại đây khá lo lắng trong tìm kiếm một công việc mới phù hợp.

Giữa lúc đó, thương hiệu giày Biti's đã chủ động liên hệ với anh Hiệp, cho biết sẵn sàng hỗ trợ theo nhu cầu của mọi người.

"Các bạn công nhân điếc và khiếm thính ở đây có kinh nghiệm làm việc lâu nhất gần 4 năm, mới thì từ 1 tuần đến vài tháng. Qua mô tả công việc, cả nhóm tự tin với tay nghề và sự chịu khó tiếp thu của mình, mọi người sẽ đáp ứng được yêu cầu công việc ở Biti's", anh Hiệp nói.

Trước mắt, Biti's sẽ hỗ trợ các công nhân này vận chuyển đồ đạc từ nhà trọ ở xã Bàu Bàng lên TP.HCM. Sau khi nhận việc, công ty sẽ hỗ trợ ký túc xá, đi lại để mọi người thuận tiện đi làm.



Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra

Đặc biệt, công ty cũng sẽ tuyển phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ trong đào tạo và hòa nhập công việc. Anh Trần Trung Hiệp cho biết mọi thủ tục, phỏng vấn sẽ được diễn ra vào cuối tháng 11 và mọi người có thể đi làm vào đầu tháng 12.

Công ty không chỉ tuyển nhóm công nhân này mà còn sẵn sàng nhận thêm những người điếc và người khiếm thính khác. Sau khi anh Hiệp chia sẻ thông tin, có 15 người ở bên ngoài đã đăng ký thông qua anh Hiệp.

Anh Hiệp phiên dịch cho các công nhân tại Biti's Ảnh: NVCC

Anh Trần Trung Hiệp gắn bó với ngôn ngữ ký hiệu từ năm 2018 và bắt đầu làm phiên dịch từ năm 2020. Anh kiên trì theo đuổi mảng phiên dịch kết nối việc làm cho người điếc để họ có việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và hòa nhập xã hội.

"Hiện tại tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn công nhân điếc trong nhóm từng làm ở công ty vừa giải thể. Trong các cuộc trò chuyện, tôi đều nhắn nhủ với các bạn rằng: Việc đột ngột mất việc cũng chưa chắc là một điều gì đó quá khó khăn không thể vượt qua. Khi một cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Điều quan trọng nhất bây giờ là hướng đến tương lai, đón nhận những cơ hội mới", anh chia sẻ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên một cách đầy tâm huyết, anh Hiệp mong rằng sắp tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, đơn vị trao cơ hội cho những người điếc và người khiếm thính nói riêng và người khuyết tật nói chung.