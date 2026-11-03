Ít nhất 12 doanh nghiệp tuyển dụng công nhân do Công ty TNHH ECCO VN giải thể

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Văn Phong, Phó ban quản lý (BQL) các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, cho biết trước tình hình chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH ECCO VN, BQL phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động TP.HCM và các ngành chức năng đã làm việc với các doanh nghiệp lân cận có ngành nghề phù hợp để kết nối tiếp nhận lại lao động khi công ty giải thể.

Nhiều doanh nghiệp đến trước cổng Công ty TNHH ECCO VN để tuyển dụng lao động ẢNH: Đ.T

Theo đó, có ít nhất 12 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đã đến trực tiếp Công ty TNHH ECCO VN để tuyển dụng lại lao động, gồm: Công ty TNHH Paihong VN; Công ty TNHH Diamond Việt Nam; Công ty TNHH Quốc tế Waytex (Việt Nam); Công ty TNHH Ampacs International; Công ty TNHH T.O.P Outdoor Vina; Công ty TNHH Công nghiệp Chervon (Việt Nam); Công ty TNHH Công nghệ Hailex Việt Nam; Công ty TNHH Fine Chemical Việt Nam; Công ty TNHH Kammi Vina; Công ty TNHH Arneplant Việt Nam và Công ty TNHH Leeda Việt Nam.

Ngoài ra, BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cũng đề nghị Công ty TNHH ECCO VN sắp xếp thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động với thủ tục đơn giản nhất.

BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp liên quan tạo điều kiện để tuyển dụng lao động bằng thủ tục đơn giản nhất ẢNH: Đ.T

BQL các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành và địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời phối hợp kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu sớm tuyển dụng lại công nhân lao động, không để người lao động bị thất nghiệp.

Công ty giải thể do nhu cầu suy giảm

Trước đó, chiều 2.11, Công ty TNHH ECCO VN thông báo trước toàn thể công nhân về việc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Khu công nghiệp Bàu Bàng kể từ 14 giờ ngày 2.11 và sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động cần thiết cho việc giải thể cho đến khi hoàn tất việc giải thể theo quy định của pháp luật Việt Nam.

"Quyết định giải thể đưa ra sau nhiều năm nhu cầu suy giảm, đồng thời là một phần trong quá trình tái cơ cấu rộng hơn mạng lưới sản xuất toàn cầu của tập đoàn ECCO. Do tình trạng công suất dư thừa đáng kể, Tập đoàn ECCO đang tập trung hoạt động sản xuất tại một số ít nhà máy hiện hữu nhằm hướng đến tính bền vững trong dài hạn. Quyết định này xuất phát từ các yêu cầu kinh doanh và sản xuất ở cấp độ toàn cầu, không phản ánh kết quả làm việc, năng lực hay sự tận tâm của đội ngũ nhân viên tại Việt Nam", thông báo của Công ty TNHH ECCO VN thể hiện.

Thông báo của Công ty TNHH ECCO VN ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động, Công ty ECCO cho biết ngoài trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 46, của bộ luật Lao động, công ty sẽ trả cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cộng với tháng lương cơ bản theo hợp đồng lao động được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc thực tế của người lao động trong một năm dương lịch, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, công ty còn có khoản hỗ trợ thiện chí tương đương một 1/2 tháng lương cơ bản theo hợp đồng lao động cho mỗi năm làm việc của mỗi người lao động tại công ty tính đến ngày hợp đồng lao động của họ chấm dứt; thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng được tính tròn 1 năm.

Đối với người lao động mà công ty yêu cầu làm việc để hỗ trợ việc giải thể trong thời gian ngắn, công ty sẽ trả cho mỗi người lao động khoản thưởng hoạt động đặc biệt bằng 50% lương cơ bản 1 ngày. Khoản thưởng hoạt động đặc biệt được trả cùng với tiền lương của tháng có các ngày làm việc…

Công nhân tiếc nuối khi công ty phải giải thể

Trước thông báo giải thể của Công ty ECCO, nhiều công nhân đã lên mạng xã hội bày tỏ sự tiếc nuối vì các các chế độ, chính sách, chăm lo cho công nhân của công ty rất tốt.

"Biết bao kỷ niệm vui buồn, gắn bó cùng với công ty, đến giờ phải nói lời chia tay. Xin cảm ơn vì tất cả" - một công nhân đăng trên mạng xã hội.

"CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔNG TY ECCO VIETNAM đã tuyển dụng gần 40 công nhân người điếc/khiếm thính, người lâu nhất 3,5 năm, người mới 1 tuần, và cho các bạn một môi trường làm việc thực sự hòa nhập khi các nhân viên đều cố gắng học ký hiệu giao tiếp với các bạn. Các bạn đã có thời gian làm việc rất vui, có nguồn thu nhập ổn định. ECCO VN giải thể là một điều không ai muốn. Giờ đây các bạn sẽ tìm một nơi chốn mới. Hy vọng sẽ có một nơi như ECCO trong tương lai", anh Trần Trung Hiệp đăng trên mạng xã hội.

Công nhân đăng lời cảm ơn công ty trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với PV, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM cho biết ngay sau khi có thông báo giải thể, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động đã trực tiếp đến tìm hiểu để tuyển lao động, trong đó có 1 doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Bàu Bàng sẵn sàng tuyển toàn bộ công nhân vào làm việc.

Lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM cho biết thêm qua nắm tình hình ban đầu cho thấy Công ty ECCO VN đến thời điểm hiện tại không nợ các khoản liên quan đến chế độ, chính sách của của công nhân.