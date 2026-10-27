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    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Đầu tư dây chuyền, đào tạo hàng trăm công nhân gần 1 năm nhưng nhà máy của doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng vẫn chưa thể vận hành.

    Doanh nghiệp "mắc kẹt" ở cụm công nghiệp

    Ngày 27.10, các doanh nghiệp FDI tại Cụm công nghiệp Đồi 30, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng phản ánh với Báo Thanh Niên về những vướng mắc kéo dài khiến nhà máy dù đã đầu tư nhiều kinh phí vẫn chưa thể vận hành theo kế hoạch.

    Theo đại diện chi nhánh Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam (lô CN2, Cụm công nghiệp Đồi 30), từ tháng 11.2025, chi nhánh thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Đồi 30 để đầu tư nhà máy lắp ráp đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, sau nhiều lần nộp hồ sơ, doanh nghiệp vẫn chưa được Sở Tài chính Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định.

    Đại diện doanh nghiệp này cho biết đã đầu tư dây chuyền, tuyển dụng và đào tạo hàng trăm công nhân, đồng thời trả lương, đóng bảo hiểm xã hội để duy trì nhân lực trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục. Việc nhà máy chưa thể hoạt động khiến doanh nghiệp chịu áp lực lớn về chi phí.

    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 1.

    Nhà xưởng của chi nhánh Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam tại Cụm công nghiệp Đồi 30 chưa thể vận hành như dự kiến

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Theo UBND xã Chiên Đàn, Cụm công nghiệp Đồi 30 có diện tích 34,12 ha, do Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1970 ngày 14.9.2019. 

    Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định, dù UBND huyện Phú Ninh (cũ) đã nhiều lần đôn đốc.

    Trả lời Thanh Niên, ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, cho biết Cụm công nghiệp Đồi 30 hiện có 6 doanh nghiệp thứ cấp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó 3 doanh nghiệp gặp vướng mắc khi triển khai dự án do chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

    UBND xã Chiên Đàn đã báo cáo, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là khu xử lý nước thải.

    Theo ông Nhật, địa phương nhiều lần mời chủ đầu tư làm việc để tháo gỡ khó khăn nhưng đại diện công ty không có mặt.

    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 2.

    Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, thông tin về những vướng mắc tại Cụm công nghiệp Đồi 30

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Công nhân thấp thỏm chờ việc vì thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung

    Hạ tầng chưa đồng bộ còn khiến doanh nghiệp chịu ảnh hưởng khi thời tiết bất lợi. Theo UBND xã Chiên Đàn, đợt mưa cuối tháng 9.2026 gây ngập khu vực nhà xưởng, sản xuất mà các doanh nghiệp đã đầu tư. 

    Ngoài chi nhánh Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam, còn có 2 doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất, lắp ráp xe đạp điện và sản xuất dụng cụ cắm trại cũng gặp khó khăn về thủ tục liên quan đến hệ thống xử lý nước thải tập trung.

    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 3.
    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 4.
    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 5.

    Đợt mưa hồi cuối tháng 9.2026, nhiều khu vực tại Cụm công nghiệp Đồi 30 bị ngập sâu, ảnh hưởng đến nhà xưởng và tài sản của doanh nghiệp

    ẢNH: UBND XÃ CHIÊN ĐÀN

    Những vướng mắc kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư mà còn khiến người lao động lo lắng về việc làm lâu dài. 

    Anh Nguyễn Chí Quang (trú phường Hương Trà, Đà Nẵng) cho biết trước đây anh làm nghề cơ khí tự do, thu nhập bấp bênh. Khi biết doanh nghiệp tuyển dụng và tổ chức đào tạo tại chỗ, anh cùng một số người bạn đăng ký học nghề.

    Sau gần 1 năm được đào tạo, nhận lương và đóng bảo hiểm xã hội, anh Quang lo lắng khi nhà máy vẫn chưa thể vận hành.

    "Tôi mong có công việc ổn định gần nhà. Nhưng nghe tin công ty còn gặp khó khăn về pháp lý, tôi rất lo lắng, sợ doanh nghiệp thoái vốn hoặc rời đi thì mình mất việc. Chúng tôi mong chính quyền địa phương tìm cách tháo gỡ để người lao động yên tâm làm việc", anh Quang nói.

    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 6.

    Dây chuyền sản xuất được đầu tư nhưng doanh nghiệp vẫn phải chờ hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa nhà máy vào hoạt động

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Chủ đầu tư nói vướng giải phóng mặt bằng

    Trao đổi với PV Thanh Niên về nguyên nhân chậm triển khai hạ tầng, ông Mai Thành Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh, cho biết khu đất quy hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn tất đền bù, bàn giao nên công ty chưa có mặt bằng sạch để thi công. 

    Theo ông Vinh, trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc về chính quyền địa phương.

    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 7.

    Khu vực quy hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Đồi 30 vẫn bỏ hoang, cây cối mọc um tùm

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Ông Vinh cũng cho rằng chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải có thể lên đến gần 100 tỉ đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp thứ cấp tại cụm công nghiệp không phát sinh nước thải công nghiệp cần xử lý, gây khó khăn cho việc thu hồi vốn.

    Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định công ty sẽ triển khai hệ thống xử lý nước thải khi được bàn giao mặt bằng và cho biết đã có báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng về việc đầu tư công trình này để thực hiện theo quy định.

    Công nhân Đà Nẵng thấp thỏm chờ việc vì doanh nghiệp FDI 'mắc kẹt'- Ảnh 8.

    Một năm qua, dù đã đầu tư nhà máy, dây chuyền với số tiền rất lớn nhưng các doanh nghiệp vẫn bị "mắc kẹt" ở Cụm công nghiệp Đồi 30

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Liên quan vụ việc, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Cụm công nghiệp Đồi 30. Tại buổi đối thoại giữa tháng 10.2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp UBND xã Chiên Đàn làm việc với chủ đầu tư, rà soát trách nhiệm, yêu cầu lập lộ trình hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và tham mưu thành phố chỉ đạo xử lý.

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