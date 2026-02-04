Bà chủ tiệm vàng Hoàn Huế bị tuyên 10 năm tù vì buôn lậu 546 kg vàng

Tối 4.2, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 11 bị cáo liên quan đến đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam có quy mô cực lớn.

Phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam ẢNH: PHÚC BÌNH

Bà chủ tiệm vàng lĩnh án 10 năm tù

Theo bản án, Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng Hoàn Huế (địa chỉ ở P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long, mỗi người bị tuyên 10 năm tù về tội buôn lậu.

Cùng tội danh, 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế hoặc lao động tự do, bị tuyên 3 - 6 năm tù.

3 bị cáo còn lại thuộc Công ty Vàng Việt Nam, gồm: Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng, bị tuyên án treo, 30 - 36 tháng, cùng tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài án tù, tòa buộc bị cáo Hoàn và Hải nộp lại khoản tiền tương ứng với giá trị 546 kg vàng buôn lậu. Trong đó, Hoàn phải nộp 708 tỉ đồng, Hải 499 tỉ đồng.

Tòa ghi nhận Hoàn đã nộp 400 triệu đồng, Hải nộp 500 triệu đồng. Nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra bị tòa tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Tòa đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính. Do đó, việc đưa vụ án ra xét xử và tuyên bản án nghiêm khắc là cần thiết.

Cá thể hóa trách nhiệm, tòa nhận định vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò, song sự câu kết không thật sự chặt chẽ, mang tính chất tự phát, đồng phạm giảm đơn.

Nhiều bị cáo chỉ là người làm thuê, thực hiện theo chỉ đạo, không hưởng lợi. Vì thế, tòa chỉ buộc 2 bị cáo giữ vai trò cao nhất là Hoàn và Hải phải thực hiện nghĩa vụ truy nộp tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 4.2 ẢNH: PHÚC BÌNH

Giấu vàng trong giày, quấn quanh người để qua cửa khẩu

Vụ án xảy ra năm 2024, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới ở mức cao, trong khi nhu cầu mua vàng trong nước tăng mạnh.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Trần Thị Hoàn cùng các đồng phạm đã buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trị giá 1.208 tỉ đồng. Nguồn vàng được mua thông qua hai người, gồm Trần Tuấn Hải và người phụ nữ Trung Quốc tên "Bà Béo" (chưa rõ lai lịch).

Để "tuồn" vàng về nước, đối tác của Hoàn thường thuê người đang cư trú tại Trung Quốc vận chuyển qua biên giới, rồi mang đến tiệm vàng của Hoàn giao hàng. Thủ đoạn được sử dụng là giấu vàng vào trong giày, hoặc quấn quanh người, hòng không bị soi chiếu khi đi qua cửa khẩu.

Sau khi nhận vàng, Hoàn chỉ đạo nhân viên dùng đèn khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa, cắt nhỏ, bán cho khách hàng nhằm hưởng lợi.

Viện KSND TP.Hà Nội đánh giá, các bị cáo đã lợi dụng sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời lợi dụng các chính sách tạo điều kiện cho cư dân biên giới đi lại giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, mỗi lần đi qua cửa khẩu, các cơ quan gồm hải quan, biên phòng chủ yếu kiểm tra kiểm soát hàng, ít kiểm tra với người qua lại mà chỉ cần đăng ký vào sổ theo dõi. Do đó, các bị cáo giấu vàng vào trong giày, quấn quanh bụng… để qua mắt lực lượng chức năng.

Các bị cáo cũng lợi dụng địa hình có nhiều đường mòn lối mở, nhiều kênh rạch sông ngòi đi lại; móc nối, thỏa thuận với một số người Trung Quốc và một số chủ vàng trong nước để mua bán vàng lậu, thuê người vận chuyển rồi gia công, xóa dấu vết.

Sai phạm của nhóm này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến thị trường vàng, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý điều hành, tạo dư luận xấu.