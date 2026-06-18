Ba dấu chấm nhấp nháy trên iMessage có ý nghĩa gì?

Quay trở lại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2011 (từ ngày 6 đến 10.6), cựu kỹ sư phần mềm của Apple Scott Forstall đã giới thiệu tính năng "đang gõ" trong ứng dụng iMessage nhằm cho phép người dùng biết khi nào người khác đang soạn tin nhắn.

Biểu tượng ba dấu chấm nhấp nháy trên iMessage không có nghĩa là tin nhắn bên kia sắp được gửi đến Ảnh: AI

Hơn một thập kỷ sau, mặc dù tính năng này vẫn tồn tại, nhưng không ít người dùng đã gặp phải một vấn đề: ba dấu chấm nhấp nháy có thể xuất hiện ngay cả khi người kia không còn gõ nữa. Điều đó có thể gây nhầm lẫn trong bối cảnh mà phản hồi tin nhắn thường diễn ra ngay lập tức.

Nguyên nhân của hiện tượng này khá đơn giản. Việc nhìn thấy chỉ báo "đang gõ" không nhất thiết có nghĩa là người dùng sắp nhận được tin nhắn. Thay vào đó, người bên kia có thể đã thay đổi ý định và không gửi tin nhắn nữa.

iMessage không phải là ứng dụng duy nhất hiển thị trạng thái 'đang gõ'

Được biết, tính năng hiển thị trạng thái "đang gõ" không chỉ có mặt trong iMessage mà còn xuất hiện trong nhiều ứng dụng trò chuyện khác như Signal, WhatsApp và RCS. Thực tế, Apple không phải là công ty đầu tiên giới thiệu tính năng này. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chỉ báo "đang gõ" chỉ xuất hiện trên iMessage khi đầu bên kia sử dụng iMessage để soạn tin mà không phải là tin nhắn SMS.

Chỉ báo "đang gõ" mang lại một khía cạnh thú vị cho trải nghiệm nhắn tin, cho thấy người khác có thể đang chuẩn bị phản hồi. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra cảm giác lo lắng khi người dùng thấy chỉ báo nhưng không nhận được tin nhắn. Đặc biệt, khi chỉ báo ngừng nhấp nháy mà không có tin nhắn nào đến, điều đó có thể khiến người dùng cảm thấy bối rối.

Hiện tại, không có tùy chọn nào trong ứng dụng Tin nhắn của Apple cho phép người dùng tắt tính năng này. Trong khi đó, một số ứng dụng khác như Signal cho phép người dùng chặn hiển thị trạng thái "đang gõ".

Theo các thử nghiệm, chỉ báo "đang gõ" có thể hiển thị trong khoảng 60 giây nếu người dùng dừng lại hoặc chỉnh sửa tin nhắn. Tuy nhiên, Apple chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thời gian hoạt động của tính năng này. Dù sao, người dùng iMessage nên nhớ rằng ba dấu chấm nhấp nháy không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc một tin nhắn sắp đến.