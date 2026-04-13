Ba đột phá y khoa cho bệnh hiếm, mạn tính nặng đã có mặt tại Việt Nam

Hợp lực chiến lược toàn diện giữa hệ thống nhà thuốc và một trong những hãng dược phẩm hàng đầu thế giới được kỳ vọng mở ra bước ngoặt mới, gia tăng cơ hội tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến cho hàng trăm ngàn bệnh nhân hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống và bệnh hiếm aHUS (hội chứng tan máu tăng ure huyết không điển hình) tại Việt Nam. Bước đi tiên phong cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn của hai đơn vị trong giảm thiểu gánh nặng từ bệnh mạn tính và bệnh hiếm cho cộng đồng bằng khoa học tiên tiến, theo hướng bền vững.

Tiên phong đưa bước tiến mới trong điều trị hen nặng đến Việt Nam, mở thêm hy vọng cho trăm ngàn bệnh nhân

Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về bệnh hen phế quản (GINA) nhận định, hen nặng tiếp tục là một gánh nặng sức khỏe đáng lưu tâm ở nhiều quốc gia dù chiếm khoảng 4% số ca hen suyễn. Thống kê của ngành y tế cho biết, Việt Nam có hơn 4 triệu người mắc hen suyễn; ước tính theo tỷ lệ từ GINA, khoảng 160.000 người đang phải đối mặt với hen nặng . Một nghiên cứu trên thế giới cho thấy, khoảng hơn 50% bệnh nhân hen nặng vẫn phụ thuộc corticosteroid đường uống . Đây là nhóm người bệnh phải đối mặt thường xuyên với nguy cơ đợt cấp, nhập viện, suy giảm chức năng hô hấp và chất lượng sống bị ảnh hưởng kéo dài.

Từ hôm nay, các giải pháp hỗ trợ điều trị hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh hiếm tan máu tăng ure huyết không điển hình đã có mặt tại hệ thống gần 2.500 nhà thuốc Long Châu toàn quốc

Trong bối cảnh đó, Long Châu và AstraZeneca ra mắt giải pháp mới, tiên phong ứng dụng hoạt chất tezepelumab. Theo báo cáo từ AstraZeneca, với cơ chế tác động lên lymphopoietin mô đệm tuyến ức (TSLP) - một yếu tố “thượng nguồn” trong dòng thác viêm, giải pháp mang đến triển vọng kiểm soát bệnh trên nhiều kiểu hình hen nặng. Qua dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng, tezepelumab góp phần giúp giảm tỷ lệ nhập viện, hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp và giảm phụ thuộc corticosteroid đường uống ở những bệnh nhân phù hợp . Với liệu pháp sinh học thế hệ mới này, trăm ngàn bệnh nhân hen nặng tại Việt Nam có thêm giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, dễ dàng tiếp cận thông qua hệ thống nhà thuốc Long Châu.

Giải pháp thế hệ mới chính thức hiện diện tại Long Châu, gần 55.000 bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống dễ dàng tiếp cận

Lupus ban đỏ hệ thống là (SLE) một bệnh tự miễn mạn tính, có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều cơ quan như: da, thận, phổi, tim mạch, huyết học, cơ xương khớp và thần kinh trung ương. Theo chuyên gia y tế, tại Việt Nam, tỷ lệ lưu hành bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ước tính vào khoảng 20 - 150/100.000 dân, tương đương gần 55.000 người . Bệnh nhân phần lớn được chẩn đoán trong độ tuổi 15 - 45. Bất kỳ ai cũng có thể mắc Lupus ban đỏ hệ thống, tuy nhiên phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới với tỷ lệ khoảng 9:1 .

Bác sĩ đầu ngành cho biết, có đến 83,8% bệnh nhân mới chẩn đoán có thuộc nhóm bệnh hoạt động mạnh - rất mạnh; tổn thương huyết học, thận là những biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất . Do đó, việc được chẩn đoán sớm và tiếp cận những giải pháp hỗ trợ điều trị tiên tiến là yêu cầu cấp thiết.

Long Châu là đơn vị tiên phong đưa các giải pháp thế hệ mới trong điều trị bệnh nặng, bệnh hiếm về Việt Nam

Trong lần hợp tác này, Long Châu và AstraZeneca mang đến liệu pháp ứng dụng hoạt chất anifrolumab. Giải pháp này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt chỉ định điều trị lupus ban đỏ hệ thống mức độ trung bình đến nặng ở người trưởng thành đang được điều trị tiêu chuẩn . Báo cáo từ nghiên cứu lâm sàng cho thấy, giải pháp này tác động vào đường tín hiệu interferon type I; góp phần cải thiện kiểm soát hoạt động bệnh, giảm nguy cơ bùng phát và hỗ trợ giảm gánh nặng sử dụng corticosteroid kéo dài . Chuyên gia lưu ý, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến giới chuyên môn, chỉ sử dụng theo chỉ định từ bác sĩ.

“Điểm tựa” trên hành trình điều trị bệnh hiếm tan máu tăng ure huyết không điển hình

Bên cạnh hen nặng và lupus ban đỏ hệ thống, Long Châu và AstraZeneca còn mở rộng giải pháp hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiếm: hội chứng tan máu ure huyết không điển hình (aHUS). Đây là bệnh hiếm gặp, điển hình với các triệu chứng: thiếu máu tán huyết vi mạch, giảm tiểu cầu và suy thận cấp. Bệnh có quá trình điều trị phức tạp, gây ra gánh nặng về thời gian, tâm lý lẫn chi phí cho người bệnh và gia đình.

Năm 2011, hoạt chất eculizumab đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt để điều trị aHUS . Long Châu là đơn vị nhà thuốc tiên phong hợp tác đưa giải pháp này về Việt Nam. Việc mở rộng khả năng tiếp cận hoạt chất eculizumab (11) cho người Việt thể hiện cam kết bền bỉ của các đơn vị trong chiến lược quản lý, đẩy lùi bệnh hiếm trong cộng đồng, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Trên tinh thần đó, Long Châu và đối tác đồng hành dài hạn để xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp, hướng đến giảm thiểu gánh nặng chi phí điều trị và tăng thêm khả năng tiếp cận giải pháp y khoa thế hệ mới cho các bệnh nhân.

Long Châu - AstraZeneca mở rộng cơ hội tiếp cận tiến bộ y khoa hàng đầu thế giới cho người dân

Thông qua hợp tác chiến lược với AstraZeneca, Long Châu trở thành hệ thống nhà thuốc tiên phong tại Việt Nam đưa các liệu pháp tiên tiến thế giới, thuốc hiếm đến gần hơn với người dân. Hướng đến tầm nhìn chung “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, bên cạnh mở rộng danh mục giải pháp sức khỏe, hai bên còn thống nhất triển khai đồng bộ các chương trình: nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh học; tăng cường đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ; giúp người bệnh tiếp cận các sản phẩm, chương trình chăm sóc sức khỏe thuận tiện, đúng nhu cầu.

Trong đó, gần 2.500 nhà thuốc Long Châu phủ rộng khắp 34 tỉnh thành đóng vai trò “điểm chạm y tế đầu tiên”, giúp người dân dễ dàng tiếp cận sớm với thuốc hiếm, liệu pháp thế hệ mới với chi phí tối ưu. Đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn tận tình tư vấn về cách sử dụng đúng chỉ định, trở thành điểm tựa an tâm trên hành trình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu - cầu nối giúp bệnh nhân Việt tiếp cận thuốc hiếm chính thống và an toàn

Xuyên suốt hành trình phát triển, Long Châu luôn đặt sức khỏe người dân làm trung tâm, nỗ lực mở rộng danh mục thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp điều trị tiên tiến của y học hiện đại. Tiếp tục hợp lực cùng AstraZeneca thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của doanh nghiệp trong nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với những nhóm bệnh nhân có hành trình điều trị phức tạp và cần nhiều hỗ trợ.

Hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ, nhiều năm qua, hệ thống đẩy mạnh hợp tác chiến lược với nhiều hãng dược phẩm uy tín trong và ngoài nước, tạo nền tảng đưa y học tiên tiến thế giới, sản phẩm - dịch vụ an toàn, minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt.