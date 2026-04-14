Bà Fujimori dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống Peru

Kết quả thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử cũng cho thấy bà Fujimori (51 tuổi), lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân, đang dẫn đầu trong cuộc đua có 35 ứng viên. Tuy nhiên, với tình trạng các ứng viên đều có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn 50% cần thiết để giành chiến thắng ngay lập tức, rất có khả năng sẽ diễn ra cuộc bầu cử vòng hai vào ngày 7.6.

Bà Keiko Fujimori phát biểu tại thủ đô Lima vào ngày 13.4 Ảnh: AFP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP trước thềm bầu cử, bà Fujimori cho hay sẽ "lập lại trật tự" trong 100 ngày đầu tiên bằng cách điều quân đội vào các nhà tù, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh biên giới. Bà đã tự xây dựng hình ảnh mình là người bảo đảm trật tự và ổn định kinh tế, thu hút sự ủng hộ của những cử tri đang lo ngại trước tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng.

Bà Fujimori cho biết thêm sẽ tìm kiếm một mặt trận thống nhất với các nhà lãnh đạo bảo thủ ở Mỹ, Argentina, Chile, Ecuador và Bolivia. Bà từng được đào tạo tại Mỹ, tự xem mình là người ủng hộ Mỹ, kêu gọi đầu tư nước ngoài theo các quy tắc rõ ràng hơn, theo Reuters.

Đây là lần thứ 4 bà Fujimori ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, việc bà ra tranh cử vẫn gây nhiều tranh cãi do gia thế gia đình và những rắc rối pháp lý trong quá khứ. Bà Fujimori là con gái của cố Tổng thống Alberto Fujimori, người đã phải ngồi tù 16 năm vì tội ác chống lại loài người trước khi qua đời vào tháng 9.2024. Bà cũng từng đối mặt với cáo buộc về tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, nhưng tòa án hiến pháp Peru đã bác bỏ vụ án vào năm ngoái.