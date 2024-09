Bà Harris trình làng chính sách kinh tế

Phó tổng thống Harris tại sân bay Pittsburgh ngày 2.9 ẢNH: AFP

Theo AFP, kế hoạch sẽ được ứng viên của đảng Dân chủ công bố tại một sự kiện vận động tại TP.Portsmouth, bang New Hampshire. Một đại diện cho chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Harris tiết lộ kế hoạch đề xuất mở rộng chương trình giảm thuế cho người thành lập doanh nghiệp nhỏ và đặt mục tiêu có 25 triệu đơn đăng ký lập doanh nghiệp nhỏ mới trong nhiệm kỳ đầu tiên. Dự kiến, người lập doanh nghiệp nhỏ sẽ hưởng mức giảm thuế lên đến 50.000 USD, cao gấp 10 lần so với hiện nay, bên cạnh việc được đơn giản hóa thủ tục mở công ty. Luật thuế liên bang do quốc hội Mỹ lập ra, do đó bất kỳ thay đổi nào cũng phụ thuộc vào việc đảng nào nắm quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện sắp tới, theo tờ New Hampshire Bulletin.



Bà Harris gọi chuyến thăm nghĩa trang của ông Trump là 'chiêu trò chính trị'

Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên của đảng Cộng hòa, đã cáo buộc bà Harris sao chép chính sách bãi bỏ đánh thuế lên tiền boa của người lao động mảng dịch vụ và cam kết cắt giảm thuế trên diện rộng. Ông Trump sẽ có một cuộc tiếp xúc cử tri do Fox News tổ chức tại bang Pennsylvania cùng ngày bà Harris vận động tại New Hampshire. Hai ứng viên dự kiến có màn tranh luận đầu tiên tại TP.Philadelphia, bang Pennsylvania vào ngày 10.9.

Một khảo sát của báo USA Today và ĐH Suffolk công bố ngày 3.9 cho thấy bà Harris dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 48% so với 43% của ông Trump. Trong khi đó, ông Trump đang vướng phải rắc rối pháp lý liên quan kỳ bầu cử cách đây 4 năm. Ngày 3.9, các luật sư được sự ủy quyền của ông đã tuyên bố không nhận tội trong vụ án lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, sau khi công tố viên đặc biệt Jack Smith điều chỉnh lại cáo trạng.