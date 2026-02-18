Ba hồi trống khai chánh, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi rẽ sóng đầu năm

Sáng 18.2 (mùng 2 tết), tại lăng thờ thần Nam Hải bên cửa biển Mỹ Á (phường Trà Câu, Quảng Ngãi), vạn chài Hải Tân tổ chức lễ cầu ngư (ngư dân nơi đây gọi là khai chánh) năm 2026. Tham dự lễ có lãnh đạo phường Trà Câu cùng đông đảo ngư dân địa phương.

Dâng hương tế thần Nam Hải ẢNH: TRANG THY

Ngư dân thành kính dâng lễ vật cúng tế, cầu mong trời yên biển lặng, tàu thuyền ra khơi đánh bắt được nhiều cá tôm. Mọi người lần lượt dâng hương lên các ban thờ trong lăng và những ngôi miếu bên cạnh thờ Thủy Long thần nữ, ông Thiên Cang và các bậc tiền nhân tạo lập xóm làng.

Đây là ngày trọng đại, nghi lễ hết sức thiêng liêng đối với cư dân vạn chài ven biển Mỹ Á từ hàng trăm năm qua.

Lão ngư Nguyễn Xết (mặc lễ phục) cúng bái cầu cho trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều cá tôm ẢNH: TRANG THY

"Lễ cầu ngư còn gọi là khai chánh có từ thời ông cha đến giờ. Sáng mùng 2 tết, chúng tôi tổ chức lễ cầu cho làm ăn thuận lợi, nhà nhà yên vui...", ông Nguyễn Thành Lin (68 tuổi, Trưởng ban tế tự) cho biết.

Bên cạnh lễ cầu ngư, vạn chài Hải Tân còn tổ chức 3 lễ cúng tại lăng thờ thần Nam Hải. Ngày 21.2 âm lịch nô nức lễ cầu mùa, cầu cho công việc hanh thông và cuộc sống ấm no. Chớm hạ, ngư dân tổ chức lễ cúng sau khi kết thúc vụ đánh bắt mùa xuân vào ngày mùng 6.5 âm lịch. Đến ngày rằm tháng 9 thì tổ chức lễ cúng tổng kết đánh bắt cả năm.

Ông Nguyễn Thành Lin lễ bái trước lăng thờ thần Nam Hải bên cửa biển Mỹ Á ẢNH: TRANG THY

"Thuở trước, vào dịp tế lễ có hát sắc bùa, hò bả trạo hay tổ chức đua thuyền với không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân các nơi đến xem. Vừa rồi, chúng tôi vận động ngư dân đóng góp hơn 550 triệu đồng để xây mới lăng thờ...", lão ngư Nguyễn Xết (71 tuổi, Trưởng vạn chài Hải Tân) cho biết.

Ông Nguyễn Thành Lin đánh trống phát hiệu lệnh xuất phát ẢNH: TRANG THY

Ngư dân Nguyễn Đức Thạnh cùng 10 thuyền viên hành nghề lưới cản trên biển khơi với bao hiểm nguy chực chờ. Tàu cá QNg - 94713TS với công suất 410 CV tựa chiếc lá mỏng manh giữa muôn trùng sóng nước. Anh và bạn chài cầu mong thần Nam Hải và tổ tiên phù hộ vượt qua phong ba. Vậy nên anh nhiệt tâm đóng góp kinh phí và tham gia tế lễ.

"Trong năm qua, tàu của tôi đánh bắt khá. Tôi thu được khoảng 500 triệu, ngư dân đi bạn được chia 250 triệu đồng. Năm mới, tôi cầu mong bình an, làm ăn khấm khá...", anh tâm sự.

Tàu cá QNg - 94729TS do thuyền trưởng Huỳnh Tiến Lên điều khiển dẫn đầu hướng ra cửa biển Mỹ Á ẢNH: TRANG THY

Lăng thờ uy nghiêm nằm cạnh ngọn đồi nhỏ bên cửa biển Mỹ Á bốn mùa lộng gió. Cách đó hơn trăm bước chân, những con tàu neo đậu trong bến dập dềnh như tuấn mã nhịp chân trước khi tung vó trên thảo nguyên bao la. Ông Lin cầm dùi trống quay vào lăng khấn vái rồi bái tạ trước khi gõ ba hồi trống. Tàu cá QNg - 94729TS với công suất 420 CV do thuyền trưởng Huỳnh Tiến Lên điều khiển dẫn đầu rẽ nước hướng ra cửa biển Mỹ Á trước bao ánh mắt chứa chan niềm hi vọng.

Phường Trà Câu hiện có 490 tàu cá với gần 3.300 ngư dân tham gia đánh bắt trên biển. Năm 2025, ngư dân khai thác 31.264 tấn hải sản. Nhiều tàu cá hoạt động trên vùng biển xa đem lại thu nhập hàng tỉ đồng. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chú trọng phát triển hài hòa giữa khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản; thu hút đầu tư phát triển khu dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với cảng cá Mỹ Á; hình thành khu chế biến sản phẩm từ biển, khu nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao tại địa phương...", ông Nguyễn Thế Vĩnh, Phó chủ tịch UBND phường Trà Câu cho biết.



