Chùa Mẹ Nam Hải nằm ngay ngã ba sông, được bao bọc bởi cây trái miệt vườn

Tọa lạc ấp Tân Hòa, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp (trước đây thuộc xã Xuân Đông, H.Chợ Gạo, Tiền Giang), chùa Liên Hoa là một trong những công trình tâm linh nổi bật của vùng sông nước miền Tây. Đây là một trong những ngôi chùa có lượng khách và người dân đến dâng hương đông nhất tỉnh Đồng Tháp.

Chùa được bao quanh bởi cây trái miệt vườn ẢNH: THANH QUÂN

Năm 2017, tại vàm Kỳ Hôn, nơi ngã ba sông tiếp giáp giữa sông Tiền và kênh Chợ Gạo, tượng Phật Bà Quan Âm Nam Hải được xây dựng bằng bê tông cốt thép, cao 33 m, chân tượng rộng 8 m, trong tư thế đứng cầm bình bát nhã hướng ra dòng sông Tiền mênh mông. Kể từ khi khánh thành, tượng Mẹ Nam Hải đã trở thành điểm chiêm bái linh thiêng, thu hút đông đảo du khách và Phật tử. Giữa khung cảnh miền quê thanh vắng, pho tượng như biểu tượng che chở, mang bình an cho những người mưu sinh trên sông nước.

Điểm nhấn của chùa là tượng Phật Bà Quan Âm Nam Hải đứng cầm bình bát nhã hướng ra dòng sông Tiền ẢNH: THANH QUÂN

Tiếp nối các hạng mục tâm linh, năm 2019, Chánh điện chùa Liên Hoa được khởi công xây dựng. Công trình được kiến tạo độc đáo theo hình thức mô phỏng tòa Bảo tháp trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (phẩm Hiện Bửu Tháp). Trên độ cao khoảng 15 m là tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Đa Bảo; bên dưới là ba tầng kiến trúc: tầng trệt là nhà Tăng và khu sinh hoạt, tầng một là Tổ đường, tầng hai là Chánh điện. Mỗi tầng đều được khắc một chữ: "Phật", "Pháp", "Tăng", tạo nên tổng thể vừa hoành tráng vừa trang nghiêm. Hiện công trình vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện.

Khu vực chánh điện của chùa Liên Hoa ẢNH: THANH QUÂN

Tượng Mẹ Nam Hải thuộc khuôn viên Niệm Phật Đường Liên Hoa, nằm ngay bờ sông Tiền và chỉ cách trung tâm Mỹ Tho khoảng 10 km. Khuôn viên chùa rộng thoáng, có đặt tượng 18 vị La Hán, 12 con giáp và nhiều cảnh trí Phật giáo sinh động. Từ đây, phóng tầm mắt ra dòng sông Tiền rộng lớn, du khách cảm nhận được sự bình yên, tĩnh tại mà ít nơi nào có được.

Nhiều người tìm đến chùa để cầu an, cầu phúc ẢNH: THANH QUÂN

Ngày càng nhiều người tìm đến chùa Liên Hoa và tượng Mẹ Nam Hải để cầu an, chiêm bái và tìm sự thanh thản cho tâm hồn, nhất là vào rằm, lễ lớn và dịp tết. Từ vùng đất hoang sơ ngày nào, nơi đây nay đã trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của ĐBSCL, là nơi để mỗi người thắp một nén hương trầm, gửi gắm niềm tin và những điều tốt lành.

Đường đến chùa Liên Hoa không quá khó khăn, nếu du khách xuất phát từ TP.HCM có thể đi xe khách về đến Tiền Giang (cũ) hoặc tự túc trên tuyến đường TP.HCM - Mỹ Tho. Sau đó, từ hướng Mỹ Tho đi về hướng cổng chào Chợ Gạo, trên quốc lộ 50 sẽ có đường rẽ phải vào D16, tiếp tục đi theo D16 qua cầu Chợ Gạo 3 rồi rẽ phải sẽ đến chùa. Từ trung tâm Mỹ Tho đến chùa chỉ khoảng 10 km, đường thông thoáng. Tuy nhiên, vào những ngày lễ lớn, có ngày chùa đón hơn 10.000 người đến dâng hương nên thỉnh thoảng xảy ra ùn ứ giao thông ở khu vực trước cổng chùa.

Thời điểm đến viếng Mẹ Nam Hải nên vào sáng sớm hoặc chiều mát là tốt nhất, vì lúc này nắng nhẹ cùng với những cơn gió mát tạo nên khung cảnh vô cùng thanh tịnh bên bờ sông Tiền.