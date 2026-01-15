Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ cơ cực và cuộc đời đầy biến cố

Nhận định thẳng thắn này từng khiến không ít người phản đối. Bởi với công chúng, Trương Vệ Kiện là hình ảnh của một tuổi thơ cơ cực và một cuộc đời đầy biến cố.

Hành trình vượt nghịch cảnh của ngôi sao phim 'Lộc đỉnh ký'

Cha là thủy thủ, tính khí gia trưởng, mỗi lần về nhà đều gieo nỗi sợ hãi cho cả gia đình. Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa báo hiệu việc cha đã trở về cũng đủ khiến cậu bé Trương Vệ Kiện khi ấy tim đập dồn dập như đứng trước tai họa. Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ anh một mình nuôi ba con trong cảnh túng thiếu, có lúc đến tiền học cũng không xoay xở nổi.

Trương Vệ Kiện thời niên thiếu, lớn lên trong gia cảnh nhiều biến động Ảnh: Weibo Trương Vệ Kiện

Tuổi thiếu niên của Trương Vệ Kiện gắn với những ngày đội nắng giao báo, tối đến lại đi hát ở quán bar để kiếm sống. Giọng khàn đi vì mệt mỏi nhưng anh chưa từng cho phép mình dừng lại.

Thế nhưng, khi mạng xã hội tiếc nuối cho số phận bất hạnh ấy, Trương Vệ Kiện lại đứng trên sân khấu với ánh hào quang rực rỡ. Vé liveshow của anh được bán sạch chỉ trong vài phút. Vậy điều gì khiến một đạo diễn nổi tiếng thẳng tính như Vương Tinh kiên quyết khẳng định Trương Vệ Kiện không hề đáng thương?

Vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký (1996) giúp Trương Vệ Kiện tạo cơn sốt màn ảnh Ảnh: 163

Sinh ra tại Hồng Kông vào năm 1965, Trương Vệ Kiện lớn lên trong một gia đình đầy bất ổn. Người cha mang theo sự thô bạo từ biển cả về căn hộ chật hẹp ở Cửu Long (Hồng Kông), biến bạo lực gia đình thành nỗi ám ảnh thường trực. Cuối thập niên 1970, người cha rời bỏ vợ con, để lại gánh nặng tài chính và khoảng trống tâm lý không thể bù đắp.

Theo nhiều học thuyết tâm lý, một khởi đầu như vậy dễ dẫn đến sự đổ vỡ. Không ít nghệ sĩ cùng thời đã sa ngã vì nghiện ngập hoặc khủng hoảng tinh thần. Nhưng Trương Vệ Kiện chọn một lối đi khác. Năm 14 tuổi, anh chủ động nghỉ học, bước ra xã hội để lao động, kiếm tiền nuôi gia đình. Đó không phải là sự buông xuôi, mà là một quyết định dứt khoát nhằm vực dậy cuộc đời mình.

Từ một thiếu niên chỉ quen rửa bát, Trương Vệ Kiện từng bước chen chân vào cuộc thi "Tân tú ca hát" - nơi đã đưa anh đến ngôi vị quán quân giữa thời kỳ hoàng kim của làng nhạc Hồng Kông và bắt đầu đầu quân cho TVB. Thế nhưng, thành công ấy không lập tức mở ra con đường trải hoa hồng.

Trương Vệ Kiện có cuộc sống hôn nhân bền chặt với nữ diễn viên Trương Tây dù không có con chung Ảnh: Sohu

Suốt 8 năm sau đó, Trương Vệ Kiện gần như bị công ty quản lý bỏ quên. Anh lặng lẽ đóng những vai phụ trên truyền hình, lấy khó khăn làm bàn đạp trui rèn bản thân. Đến giữa thập niên 1990, sau thành công vang dội của Tây Du Ký (1996) - bộ phim giúp mang về hàng trăm triệu đô HKD doanh thu quảng cáo cho TVB, nhưng anh vẫn chỉ nhận mức thù lao thấp đến khó tin.

Khi đề nghị được trả công xứng đáng, Trương Vệ Kiện nhận lại một câu nói cay nghiệt từ lãnh đạo: "Anh chưa đủ tầm để đòi hỏi". Câu nói ấy trở thành giọt nước tràn ly. Trong thời kỳ TVB gần như độc quyền thị trường giải trí, phần lớn nghệ sĩ sẽ chọn nhẫn nhịn. Nhưng Trương Vệ Kiện thì không.

Anh cạo trọc đầu, rời khỏi vùng an toàn và hướng ra thị trường Trung Quốc đại lục - một quyết định đầy rủi ro vào thời điểm ấy. Và anh đã thắng cược.

Bắt tay Vương Tinh, bước vào thời kỳ đỉnh cao

Hình ảnh chàng trai đầu trọc giúp Trương Vệ Kiện nhanh chóng tạo dấu ấn tại Trung Quốc đại lục. Từ việc bị xem thường ở Hồng Kông, anh bước sang giai đoạn hưởng lợi từ sức hút cá nhân và doanh thu thị trường đầy sôi động.

Sự hợp tác với đạo diễn Vương Tinh trở thành bước ngoặt lớn. Từ Lộc đỉnh ký đến Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Trương Vệ Kiện không cần giải thưởng nghệ thuật cao quý, chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh là đảm bảo tỷ suất người xem. Trong khi dư luận tranh cãi về chất lượng phim, anh đã tích lũy đủ nền tảng tài chính để không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Chính vì vậy, theo Vương Tinh, Trương Vệ Kiện không hề "thảm". Anh là người hiếm hoi né được khủng hoảng tuổi trung niên của diễn viên nam, biết dừng lại khi đã đủ, thay vì cố níu kéo hào quang.

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn chứng minh sức hút khi trở lại sân khấu với những đêm diễn "cháy vé" tại Hồng Kông Ảnh: Weibo Trương Vệ Kiện

Công chúng thường dùng việc không con cái để đo lường sự cô độc lúc về già. Nhưng với Trương Vệ Kiện, đây lại là lựa chọn xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm. Hai lần mất con vào năm 2008 và 2014 là cú sốc khủng khiếp, đủ để phá hủy nhiều cuộc hôn nhân. Thế nhưng, anh không đổ lỗi, không rời bỏ, mà chủ động gác lại công việc để ở bên vợ, đồng thời quyết định từ bỏ ý định sinh con để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho người bạn đời.

Ba lần tổ chức hôn lễ với cùng một người vợ là nữ diễn viên Trương Tây thực chất là cách anh trân trọng và củng cố mối quan hệ này qua từng giai đoạn. Không cần con cái để ràng buộc, họ trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong một thế giới showbiz đầy biến động.

Ở tuổi xế chiều, Trương Vệ Kiện được nhìn nhận là người chiến thắng số phận Ảnh: Weibo Trương Vệ Kiện

Nhìn lại, những đêm diễn cháy vé gần đây của Trương Vệ Kiện không phải sự trở lại, mà giống như cuộc dạo chơi của một người đã đi qua mọi thăng trầm. Anh không còn nằm trong khuôn khổ đáng thương hay bất hạnh.