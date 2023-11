Bà lao công nghèo trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

Câu chuyện này được anh Phạm Việt Ân, Bí thư đoàn xã Lộc An, H.Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) chia sẻ lên mạng xã hội sáng nay 6.11. Hành động đẹp của bà lao công đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và những bình luận tán dương từ mọi người.



Bà Hồ Thị Điểu đang làm công việc dọn vệ sinh tại chợ Truồi (xã Lộc An) PHẠM VIỆT ÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, Bí thư đoàn xã Lộc An bày tỏ sự cảm kích trước việc làm của người phụ nữ 72 tuổi này. Anh Ân cho biết, bà Hồ Thị Điểu (trú thôn Tây, xã Lộc An, H.Phú Lộc) làm nghề dọn vệ sinh tại chợ Truồi (xã Lộc An) nhiều năm nay, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, là hộ cận nghèo của xã.

"Tuy cuộc sống vất vả nhưng bà không có lòng tham. Thay vì giữ khoản tiền nhặt được, bà đã nhanh chóng tìm kiếm người đánh rơi mà không mong đợi bất cứ điều gì. Hành động này cần được biểu dương và lan tỏa đến mọi người", anh Ân nói.

Theo ông Hồ Đắc Nong, Giám đốc Hợp tác xã chợ Truồi, sự việc diễn ra vào khoảng 10 giờ trưa hôm qua 5.11. Trong lúc bà Điểu dọn vệ sinh tại khu chợ chiều thì phát hiện một số tiền lớn của người dân đánh rơi.

Ngay lập tức, bà mang số tiền này đến gặp các tiểu thương gần đó để nhờ hỗ trợ để tìm khổ chủ. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, hơn 30 triệu đồng bà nhặt được đã được trao lại cho bà Trần Thị Thanh Thúy (52 tuổi, trú xã Lộc An).

Việc làm của bà lao công nghèo đã khiến nhiều người dân, tiểu thương và Ban quản lý chợ Truồi rất cảm kích.

"Gia cảnh tuy khó khăn, sống một mình bằng nghề dọn vệ sinh ở chợ này nhưng bà Điểu không có lòng có tham trước số tiền lớn. Đây là phẩm chất đáng quý, nghèo cho sạch rách cho thơm", ông Nong nói.