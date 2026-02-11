Ba loại cáp đang làm 'mất giá' các thiết bị đắt tiền

Mặc dù cáp cũ có thể không gặp sự cố vật lý, nhưng tiêu chuẩn công nghệ ngày càng được cải tiến khiến các mẫu cáp này trở thành "nút thắt cổ chai" trong hệ thống kết nối của người dùng. Dưới đây là ba loại cáp phổ biến mà người dùng nên xem xét thay thế để tối ưu hóa hiệu suất thiết bị.

Cáp HDMI 2.0 hoặc cũ hơn không tận dụng được sức mạnh từ TV 4K ẢNH: REDDIT

Cáp HDMI

Cáp HDMI đã trở thành chuẩn kết nối phổ biến cho hầu hết màn hình. Mỗi phiên bản mới của HDMI đều cung cấp băng thông lớn hơn giúp truyền tải nhiều dữ liệu hơn, từ đó nâng cao độ phân giải và tốc độ làm mới.

Nếu người dùng đang sử dụng cáp HDMI 2.0 hoặc cũ hơn, có thể sẽ không tận dụng được hết khả năng của các thiết bị mới như TV 4K hay laptop chơi game. Việc nâng cấp lên cáp HDMI 2.1 sẽ giúp người dùng đạt được độ phân giải 4K 120 Hz với màu sắc và tính năng tốt hơn.

Cáp Ethernet

Với sự phổ biến của mạng Ethernet Gigabit hiện nay, nhiều người đang sử dụng kết nối internet nhanh hơn khả năng của cáp mạng cũ. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tốc độ kết nối này, người dùng cần ít nhất cáp CAT 5e, nhưng sẽ tốt nhất là cáp CAT 6 để hỗ trợ tốc độ lên đến 10 Gbps. Việc đầu tư vào cáp CAT 6 không chỉ giúp người dùng duy trì tốc độ mà còn tiết kiệm chi phí thay thế trong tương lai.

CAT 6 nên là cổng Ethernet có thể cho tốc độ dữ liệu lên đến 10 Gbps ẢNH: REUTERS

Cáp USB-C

USB-C là một chuẩn kết nối tiện lợi, nhưng không phải tất cả các cáp USB-C đều giống nhau. Một số cáp có thể không hỗ trợ sạc nhanh hoặc tốc độ truyền dữ liệu cao. Để tránh tình trạng này, người dùng nên dán nhãn hoặc chọn mua cáp cao cấp có ký hiệu rõ ràng. Một thao tác đơn giản này sẽ giúp người dùng dễ dàng nhận biết và sử dụng đúng loại cáp cho thiết bị của mình.

Bạn hãy dành thời gian kiểm tra các loại cáp HDMI, Ethernet và USB-C trong nhà. Việc nâng cấp cáp không chỉ đơn giản là một khoản chi phí nhỏ mà còn có thể mang lại hiệu suất và trải nghiệm tốt hơn cho các thiết bị trong gia đình.