Ba nâng cấp giúp Galaxy Z Fold8 trở nên hấp dẫn hơn

Galaxy Z Fold8 đánh dấu bước tiến mới trong dòng smartphone gập của Samsung. Đây là mẫu smartphone gập đầu tiên có thiết kế dạng hộ chiếu, ngắn và rộng hơn so với các phiên bản Galaxy Z Fold trước đây. Khi mở ra, thiết bị mang hình dáng giống như một chiếc tablet. Dưới đây là ba nâng cấp giúp Galaxy Z Fold8 trở nên đáng mua hơn.

Nỗi ám ảnh nếp gấp gần như biến mất khỏi màn hình Galaxy Z Fold8 ẢNH: SAMSUNG

Giảm thiểu nếp gấp trên màn hình

Nếp gấp trên các dòng Galaxy gập trước đây dễ nhận thấy, ngay cả khi so với các đối thủ như OPPO Find N5. Mặc dù người dùng có thể dần quen với nếp gấp, nhưng sẽ rất được chú ý với những người lần đầu sử dụng smartphone gập.

Giờ đây, vấn đề đã khắc phục trên Galaxy Z Fold8 với thiết kế màn hình mới mang tên Flex Titanium. Nhờ chất liệu titan, màn hình không chỉ bền hơn mà còn mỏng hơn, từ đó giảm đáng kể nếp gấp. Mặc dù vẫn còn hiện hữu, nhưng nếp gấp này rất nhỏ và gần như biến mất khi màn hình được bật, đặc biệt khi xem video hoặc đọc sách. Việc giảm thiểu nếp gấp không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp thiết bị trông hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó, các báo cáo cho biết màn hình mới của Samsung có khả năng tự phục hồi nếp gấp, tuy nhiên mọi thứ vẫn sẽ cần thêm thời gian để chứng minh.

Đột phá màn hình chống phản chiếu

Samsung đã giới thiệu tính năng này trong buổi thuyết trình ra mắt Galaxy Z Fold thế hệ thứ 8, nơi công ty trang bị cho cả Z Fold8 lẫn Z Fold8 Ultra.

Độ sáng lên tới 3.000 nit cho phép người dùng nhìn nội dung tốt hơn dưới môi trường ánh sáng ẢNH: SAMSUNG

Dựa vào kính siêu mỏng (UTG), màn hình gập trước đây của Samsung thường gặp vấn đề phản chiếu ánh sáng mạnh, dẫn đến sự khó khăn cho người dùng khi sử dụng ngoài trời hoặc dưới ánh đèn sáng. Tuy nhiên, với lớp phủ mới, ánh sáng không còn phản chiếu nhiều như trước, dẫn đến nội dung hiển thị rõ ràng hơn. Đặc biệt, độ sáng tối đa của màn hình đã tăng lên tới 3.000 nit giúp mang lại trải nghiệm quan sát tốt hơn so với các thế hệ Galaxy Fold trước.

Cải tiến thao tác mở thiết bị

Đây là một nâng cấp nhỏ nhưng cần thiết, đặc biệt với những người sở hữu các mẫu tiền nhiệm. Mặc dù Galaxy Z Fold7 đã có những cải tiến về độ mỏng và nhẹ, nhưng việc mở máy vẫn gặp khó khăn. Các nửa khớp của máy thường chặt chẽ khiến người dùng khó có đủ lực để tách chúng ra.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Trải nghiệm chuẩn Ultra trên điện thoại gập

Với Galaxy Z Fold8, Samsung đã thiết kế lại các cạnh nơi hai nửa gặp nhau, từ đó tạo ra một khe nhỏ giúp ngón tay cái dễ dàng cầm nắm hơn. Kết hợp với bản lề được cải tiến, việc mở điện thoại giờ đây trở nên dễ dàng hơn nhiều.