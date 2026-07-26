Công nghệ sạc Dual-Path mới của Samsung có gì đặc biệt?

Bên cạnh việc nâng cấp pin silicon-carbon, Samsung cũng trình diễn giải pháp sạc mới của mình tại sự kiện ra mắt Galaxy Z Fold8 Ultra mới đây. Đó là một giải pháp thông minh hướng đến việc sạc pin đáng tin cậy, hiệu quả và mát hơn.

Galaxy Z Fold8 Ultra có tính năng sạc mới thông minh từ Samsung ẢNH: SAMSUNG

Galaxy Z Fold8 Ultra là chiếc smartphone gập đầu tiên của Samsung được trang bị kiến trúc sạc kép mới. Công nghệ này kết hợp với pin silicon-carbon được nâng cấp để đảm bảo sạc ổn định, đồng thời tối ưu hóa khả năng cung cấp năng lượng.

Kiến trúc sạc mới đã khéo léo chia công suất đầu vào 45W cho viên pin 5.000 mAh, vốn bao gồm hai cell, có trên Galaxy Z Fold8 Ultra. Kiến trúc được thiết kế đặc biệt để giúp phân phối năng lượng hiệu quả hơn trong toàn bộ hệ thống pin, giúp mang lại một số lợi ích đáng kể cho người dùng, bao gồm sạc nhanh hơn, ổn định và đáng tin cậy hơn suốt cả ngày.

Không phải mọi điện thoại gập mới từ Samsung đều hỗ trợ sạc kép

Công ty nêu rõ rằng giải pháp mới này sẽ có hiệu lực với sạc nhanh 45W. Tuy nhiên, cơ chế sạc cũ vẫn tiếp tục sạc cho điện thoại nếu được sạc bằng bộ sạc 25W.

Theo tuyên bố của Samsung, viên pin 5.000 mAh trên Galaxy Z Fold8 Ultra có thể sạc từ 0% lên 67% trong khoảng 30 phút. Đây là con số đã được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm bằng cáp USB-C 3A và bộ sạc chính hãng 45W. Lưu ý rằng kết quả này thực hiện khi điện thoại còn 0% pin, với tất cả các dịch vụ, tính năng và màn hình đều tắt.

Galaxy Z Fold8 cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W, đồng thời sở hữu viên pin 4.800 mAh. Tuy nhiên, Samsung không sử dụng kiến trúc sạc kép đối với phiên bản tiêu chuẩn, biến nó trở thành một ưu thế của phiên bản Ultra so với bản tiêu chuẩn.