Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Công nghệ sạc Dual-Path mới của Samsung có gì đặc biệt?

Kiến Văn
Kiến Văn

Công nghệ sạc Dual-Path (sạc kép) trên Galaxy Z Fold8 Ultra hứa hẹn mang đến khả năng sạc nhanh ổn định và an toàn hơn trước.

Bên cạnh việc nâng cấp pin silicon-carbon, Samsung cũng trình diễn giải pháp sạc mới của mình tại sự kiện ra mắt Galaxy Z Fold8 Ultra mới đây. Đó là một giải pháp thông minh hướng đến việc sạc pin đáng tin cậy, hiệu quả và mát hơn.

Công nghệ sạc Dual-Path mới của Samsung có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Galaxy Z Fold8 Ultra có tính năng sạc mới thông minh từ Samsung

ẢNH: SAMSUNG

Galaxy Z Fold8 Ultra là chiếc smartphone gập đầu tiên của Samsung được trang bị kiến trúc sạc kép mới. Công nghệ này kết hợp với pin silicon-carbon được nâng cấp để đảm bảo sạc ổn định, đồng thời tối ưu hóa khả năng cung cấp năng lượng.

Kiến trúc sạc mới đã khéo léo chia công suất đầu vào 45W cho viên pin 5.000 mAh, vốn bao gồm hai cell, có trên Galaxy Z Fold8 Ultra. Kiến trúc được thiết kế đặc biệt để giúp phân phối năng lượng hiệu quả hơn trong toàn bộ hệ thống pin, giúp mang lại một số lợi ích đáng kể cho người dùng, bao gồm sạc nhanh hơn, ổn định và đáng tin cậy hơn suốt cả ngày.

Không phải mọi điện thoại gập mới từ Samsung đều hỗ trợ sạc kép

Công ty nêu rõ rằng giải pháp mới này sẽ có hiệu lực với sạc nhanh 45W. Tuy nhiên, cơ chế sạc cũ vẫn tiếp tục sạc cho điện thoại nếu được sạc bằng bộ sạc 25W.

Theo tuyên bố của Samsung, viên pin 5.000 mAh trên Galaxy Z Fold8 Ultra có thể sạc từ 0% lên 67% trong khoảng 30 phút. Đây là con số đã được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm bằng cáp USB-C 3A và bộ sạc chính hãng 45W. Lưu ý rằng kết quả này thực hiện khi điện thoại còn 0% pin, với tất cả các dịch vụ, tính năng và màn hình đều tắt.

Galaxy Z Fold8 cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W, đồng thời sở hữu viên pin 4.800 mAh. Tuy nhiên, Samsung không sử dụng kiến trúc sạc kép đối với phiên bản tiêu chuẩn, biến nó trở thành một ưu thế của phiên bản Ultra so với bản tiêu chuẩn.

Tin liên quan

Samsung ra mắt ba mẫu smartphone màn hình gập mới

Samsung ra mắt ba mẫu smartphone màn hình gập mới

Ngoài bộ đôi Galaxy Z Flip8 và Z Fold8, năm nay Samsung giới thiệu thêm Galaxy Z Fold8 Ultra, mở rộng dải sản phẩm màn hình gập.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Dual-Path Galaxy Z Fold8 Ultra công nghệ sạc silicon-carbon

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận