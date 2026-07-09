Bà Nguyễn Phạm Duy Trang làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội

Chiều 9.7, tại Nhà Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao nghị quyết và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Phạm Duy Trang ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, tại Nghị quyết số 295/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, giữ chức Trợ lý Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, nguyên Trợ lý Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, giữ chức Trợ lý Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trợ lý Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu chúc mừng các cán bộ ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, các cán bộ trên đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

Đồng thời, được rèn luyện trong môi trường công tác phong phú và có quá trình phấn đấu, cống hiến, có tư duy, tầm nhìn bao quát, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, khẳng định được năng lực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Thanh tin tưởng trên cương vị mới, các cán bộ trên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác, giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, chuyên nghiệp. Không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao, cũng là lời nhắc nhở để các cán bộ không ngừng nỗ lực, rèn luyện và cống hiến.