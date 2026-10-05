Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ) bị khởi tố

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai vừa công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai bị khởi tố.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương là cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ ẢNH: H.K

Theo Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai, ngày 2.10.2026, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đến làm việc tại công ty, thông báo việc đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Cũng theo Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin việc khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan đến trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ, trước khi về công tác tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Từng bị lừa 170 tỉ đồng trong tài khoản

Bà Nguyễn Thị Giang Hương người nạn nhân trong vụ bị lừa đảo hơn 170 tỉ đồng trong tài khoản xảy ra năm 2024.

Cụ thể, tháng 4.2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương (lúc này là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũ) bị một nhóm người dùng các thủ thuật lấy đi hơn 170 tỉ đồng trong tài khoản. Vụ việc gây xôn xao dư luận.

Công an tỉnh Đồng Nai cũ phối hợp Bộ Công an vào cuộc tra sau đó xác định một nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia với sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài, sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương.

Đến tháng 6.2024, UBND tỉnh Đồng Nai cũ ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũ (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũ thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũ bằng hình thức cách chức Phó bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch cũ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũ, bà Nguyễn Thị Giang Hương không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai; không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu thập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Giang Hương còn làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũ nhận định vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm sút uy tín của bản thân, uy tín của Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch cũ. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó bí thư Huyện ủy cũ đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.