Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù, chưa đủ xuống án treo

Chiều 1.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở lại phiên xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 người khác, trong vụ án xảy ra tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm đến 2 năm tù

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đồng thời phải khắc phục 108 tỉ đồng. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa chiều qua 30.9, luật sư của bà Tiến cho biết, cựu bộ trưởng đã khắc phục xong số tiền nêu trên. Ngoài ra, bị cáo mong muốn nộp thêm 1,1 tỉ đồng để hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Chiều nay 1.10, theo thông báo của hội đồng xét xử, bà Tiến đã nộp bổ sung số tiền đúng như hứa hẹn.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá việc bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả, cùng với thái độ thành khẩn và các tình tiết giảm nhẹ đã được xem xét trước đó, đủ căn cứ để điều chỉnh đề nghị giảm án.

Do vậy, cơ quan công tố đề nghị giảm án cho bà Tiến từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Song, mức án sau khi giảm của bà Tiến vẫn chưa dưới 3 năm tù, nên chưa đủ căn cứ để đề nghị cho hưởng án treo.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm tiền để 'hỗ trợ' khắc phục vụ án

Tranh luận sau đó, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, người bào chữa cho bà Tiến, cho biết số tiền 1,1 tỉ đồng mà cựu bộ trưởng nộp thêm không chỉ có ý nghĩa về mặt con số mà còn thể hiện thái độ tích cực, bởi trước đó bị cáo đã thực hiện xong phần trách nhiệm cá nhân.

Luật sư đề nghị xem xét thêm về khoảng thời gian 2 dự án bệnh viện "đắp chiếu", trong đó gần 1 năm được sử dụng để chống dịch Covid-19, để cân nhắc về giá trị lãng phí bị xác định. Chưa kể, đến nay, cả 2 bệnh viện đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Luật sư cũng trình bày việc cựu bộ trưởng đã gần 70 tuổi, sức khỏe không tốt, được nhiều cơ quan có đơn xin giảm nhẹ…, mong muốn tòa giảm hình phạt xuống không quá 3 năm tù và cho thân chủ được hưởng án treo.

Hội đồng xét xử cho biết sẽ nghị án kéo dài, tuyên án vào chiều 7.10 tới.

Nhiều cựu thuộc cấp của bà Tiến được đề nghị giảm án

Ngoài bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tòa cũng nhận được biên lai nộp tiền tại cơ quan thi hành án của 8 bị cáo khác.

Trong đó, nhóm bị cáo là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế mỗi người nộp thêm từ 20 - 200 triệu đồng, dù 4 người trong số này đã được ghi nhận nộp xong nghĩa vụ của mình, với nguyện vọng được giảm án hoặc chuyển sang án treo.

Căn cứ tình tiết trên, viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán thuộc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù so với án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, được đề nghị giảm từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Đối với bị cáo Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, viện kiểm sát đề nghị giảm từ 6 tháng đến 1 năm tù...

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.