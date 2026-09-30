Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm tiền để 'hỗ trợ' khắc phục vụ án

Chiều 30.9, theo dự kiến Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Tuy nhiên, thay vì tuyên án ngay, tòa quyết định quay lại phần xét hỏi. Lý do bởi một số bị cáo mong muốn khắc phục thêm hậu quả của vụ án, trước khi tòa đưa ra phán quyết.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ẢNH: PHÚC BÌNH

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm tiền

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đồng thời buộc nộp lại 7,5 tỉ đồng nhận từ cấp dưới và hơn 108 tỉ đồng tiền thất thoát, lãng phí.

Tính đến giai đoạn phúc thẩm, cựu bộ trưởng đã khắc phục xong toàn bộ số tiền nêu trên.

Và đến nay, luật sư của bị cáo cho biết bà Tiến có mong muốn "hỗ trợ khắc phục" thêm cho các bị cáo khác, với số tiền ít nhất 1,1 tỉ đồng. "Nếu được chấp thuận, gia đình sẽ nộp sớm", luật sư cho hay.

Ngoài bà Tiến, nhiều bị cáo khác cũng bày tỏ nguyện vọng sẽ vận động, phối hợp cùng gia đình cố gắng nộp tiền thêm để khắc phục hậu quả; song chưa đưa ra con số cụ thể.

Trước tình huống trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị tạm dừng phiên tòa, để có thời gian cho các bị cáo cùng gia đình thu xếp khả năng khắc phục hậu quả, trước khi phát biểu tranh luận và đưa ra mức án mới.

Hội đồng xét xử cũng phân tích, đa số các bị cáo chưa thể đưa ra số tiền sẽ nộp thêm để khắc phục. Điều này có thể hiểu, vì ngay tại thời điểm này rất khó để biết gia đình có thể thu xếp được bao nhiêu.

Song, nếu chỉ dừng lại ở lời nói, mong muốn, thì sẽ khó để đảm bảo lời hứa mà các bị cáo đã đưa ra. Đặt giả thiết sau khi viện kiểm sát đề nghị giảm án thì bị cáo không thể thực hiện cam kết, vậy sẽ giải quyết ra sao.

Do đó, hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát. Phiên tòa sẽ mở lại vào chiều mai 1.10.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục bao nhiêu tiền?

Thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa sơ thẩm còn buộc bà Tiến phải nộp lại 7,5 tỉ đồng đã nhận từ cấp dưới, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp 9 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (hai cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nộp lại 25 tỉ đồng đã nhận hối lộ.

Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỉ, bà Tiến hơn 108 tỉ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỉ đồng...