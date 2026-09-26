Viện kiểm sát: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện hưởng án treo

Đề nghị được đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội đưa ra sáng nay 26.9, trong phiên phúc thẩm xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo, liên quan vụ án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại bản án sơ thẩm hồi tháng 5, bà Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, phải nộp lại 7,5 tỉ đồng nhận từ cấp dưới (đã nộp đủ) và hơn 108 tỉ đồng tiền thất thoát, lãng phí (đã nộp 17 tỉ đồng).

Tính đến phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khắc phục xong các khoản tiền nêu trên, đồng thời cung cấp thêm nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận liên quan gia đình có công với cách mạng.

Theo viện kiểm sát, đây là những tình tiết mới để xem xét giảm án. Tuy nhiên, điều 65 bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm, trong khi bà Tiến đang chịu mức án 6 năm.

Do đó, cơ quan công tố cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị hưởng án treo, đề nghị hội đồng xét xử chỉ giảm cho bà Tiến 6 - 12 tháng tù.

Ngoài bà Tiến, ông Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, cũng đã nộp đủ 29 tỉ đồng theo phán quyết sơ thẩm.

Các bị cáo khác chủ yếu cung cấp thêm tài liệu về thành tích cá nhân, đơn xin giảm nhẹ của cơ quan, tổ chức; không nộp thêm tiền hoặc số tiền không đáng kể so với nghĩa vụ phải khắc phục.

Tổng cộng, số tiền các bị cáo nộp thêm giai đoạn phúc thẩm là 146 tỉ đồng. Viện kiểm sát xác định còn 574 tỉ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại, chưa được khắc phục.

Cơ quan công tố cho rằng thiệt hại do hành vi sai phạm của các bị cáo gây ra nên đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ khắc phục là không có căn cứ. Song, xét các tình tiết mới và bối cảnh thực hiện 2 dự án trọng điểm trong thời gian gấp, viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.