Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong hơn 108 tỉ đồng

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đang xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong số 10 bị cáo kháng cáo, với nội dung xin hưởng án treo.

Song, bà Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), nên không thể di chuyển ra Hà Nội hầu tòa.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu bộ trưởng đã khắc phục xong về tiền

Tại bản án sơ thẩm hồi tháng 5, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, phải nộp lại 7,5 tỉ đồng nhận từ cấp dưới (đã nộp đủ) và hơn 108 tỉ đồng tiền thất thoát, lãng phí (đã nộp 17 tỉ đồng).

Thông báo từ hội đồng xét xử cho biết, đến phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, "theo như các văn bản, tài liệu do luật sư của bị cáo cũng như bị cáo gửi đến, thì bị cáo đã khắc phục xong các khoản tiền nêu trên".

Ngoài ra, còn có các tài liệu, văn bản khác thể hiện những tình tiết giảm nhẹ, nhiều văn bản của cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét giảm án cho cựu bộ trưởng.

Hai hệ thống lớn là Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cũng có các văn bản gửi đến tòa, nêu về tính cấp thiết khi xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía bắc góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Đến nay, hai cơ sở đang hoàn thiện phát triển cơ sở vật chất, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động cuối tháng 6.

Trên cơ sở đó, hai đơn vị xin tòa xem xét khoan hồng cho bà Tiến và các bị cáo.

Cùng với bà Tiến, một bị cáo khác cũng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền của mình, là ông Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế, với số tiền 29 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức ẢNH: PHÚC BÌNH

2 bệnh viện đắp chiếu gần 5 năm, thất thoát hơn 800 tỉ

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tòa phúc thẩm vì đang nằm viện

Ngoài sai phạm về thủ tục triển khai dự án, 2 cựu thuộc cấp của bà Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn (hai cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong đó, ông Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng, ông Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến và nhiều cá nhân khác.

Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng, đồng thời khai rằng không biết về nguồn gốc số tiền, nên không bị truy cứu tội nhận hối lộ.