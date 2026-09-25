Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nằm viện điều trị, không thể đến tòa

Sáng 25.9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Phiên tòa được mở do có 10 bị cáo kháng cáo. Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phần thủ tục, chủ tọa cho biết, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt, với lý do đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), nên không thể di chuyển ra Hà Nội hầu tòa. Kèm theo đơn có xác nhận của giám đốc bệnh viện về tình trạng sức khỏe của bị cáo.

Ngoài bà Tiến, một bị cáo khác cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe và xin hoãn phiên tòa. Đại diện Bộ Y tế được triệu tập nhưng vắng mặt.

Cho ý kiến về tình huống trên, đại diện viện kiểm sát đánh giá phiên tòa đủ điều kiện để tiếp tục xét xử, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Hội đồng xét xử quyết định vào hội ý. Chủ tọa Võ Hồng Sơn cho hay, việc vắng mặt của các bị cáo không ảnh hưởng đến xét xử, nên quyết định tiếp tục làm việc. Quá trình giải quyết vụ án, nếu thấy cần thiết, tòa sẽ xem xét sau.

Hội đồng xét xử sau đó công bố và kiểm tra lý lịch các bị cáo, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Tiến có 2 luật sư bào chữa. Sáng nay, một luật sư có mặt, luật sư còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt. Các bị cáo còn lại, hầu hết đều có người bào chữa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Phiên tòa xét xử vụ án, sáng 25.9 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu bộ trưởng xin hưởng án treo

Trước đó, 10 bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

Nhiều bị cáo khác cũng xin giảm hình phạt, gồm Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế), Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm)…

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, bị tuyên về cùng tội danh, trong đó ông Nguyễn Chiến Thắng lĩnh án 13 năm tù, ông Nguyễn Hữu Tuấn lĩnh án 10 năm tù.

Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị tuyên phạt thêm về tội nhận hối lộ, mức án lần lượt 20 năm tù và 15 năm tù; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù và 25 năm tù.

Tòa cũng buộc ông Thắng nộp lại 25 tỉ đồng trong tổng số hơn 88 tỉ đồng đã nhận hối lộ, phần còn lại sẽ do những người đã được ông Thắng chi tiền có trách nhiệm nộp lại. Bà Tiến phải nộp lại 7,5 tỉ đồng đã nhận từ cấp dưới, ông Tuấn cũng phải nộp 9 tỉ đồng…

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỉ đồng, bà Tiến hơn 108 tỉ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỉ đồng...