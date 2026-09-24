5 nhóm bệnh hưởng 100% bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Bạch Mai Ninh Bình

Theo hướng dẫn của Bệnh viện Bạch Mai, 5 nhóm người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng theo phạm vi quyền lợi, đồng chi trả theo các mức quy định, khi khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Cụ thể: khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu; có phiếu hẹn khám lại do Bệnh viện Bạch Mai cấp; trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh; người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể; người có phiếu chuyển cơ sở khám, chữa bệnh hợp lệ.

Người bệnh bảo hiểm y tế hưởng quyền lợi và chất lượng dịch vụ tương đương khi khám tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Ninh Bình ẢNH: LIÊN CHÂU

Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai khi có chỉ định chuyển cơ sở khám, chữa bệnh tại tuyến dưới phù hợp với tình trạng bệnh, yêu cầu chuyên môn. Bệnh nhân bảo hiểm y tế điều trị cơ sở Ninh Bình được hưởng đầy đủ quyền lợi và tương đương cơ sở Hà Nội.

Ngoài 5 nhóm nêu trên, người bệnh bảo hiểm y tế thuộc một trong 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo mà địa phương không đủ điều kiện chuyên môn điều trị, được thanh toán 100% mức hưởng khi khám bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, là tuyến chuyên sâu mà không phải thực hiện quy định về chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (xin giấy chuyển tuyến điều trị).

Danh mục 62 bệnh hiếm bệnh hiểm nghèo được khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu (quy định tại Phụ lục 1, Thông tư 01/2025/TT-BYT), gồm các bệnh: u ác tụy, u ác tuyến ức, u ác của tim, trung thất và màng phổi, u ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định, u ác của màng não, u ác của não, u ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh T.Ư, u ác thứ phát của não và màng não, u ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan...

Hẹn tái khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Cũng theo hướng dẫn của Bệnh viện Bạch Mai, với người bệnh đang điều trị ngoại trú hoặc người bệnh nội trú đã ra viện tại cơ sở Hà Nội nhưng có địa chỉ cư trú tại Ninh Bình và các khu vực lân cận, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn, hẹn khám lại và theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Điều này tạo điều kiện để người bệnh tiếp tục được quản lý, theo dõi và điều trị thuận tiện, phù hợp với nơi cư trú, giảm thời gian, chi phí và công sức đi lại cho người bệnh và gia đình. Quyền lợi của người bệnh được bảo đảm theo quy định khi chuyển việc theo dõi, điều trị về cơ sở Ninh Bình.

Các quy trình chuyên môn, hướng dẫn điều trị và danh mục thuốc được thống nhất, đồng bộ giữa hai cơ sở, bảo đảm người bệnh tiếp tục được quản lý, theo dõi và điều trị theo cùng tiêu chuẩn chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai.