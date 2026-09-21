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    Giáo dục

    Đảm bảo quyền lợi hơn 4.000 sinh viên điều dưỡng khi trường sáp nhập

    Liên Châu
    Liên Châu
    Khoảng hơn 4.000 sinh viên đang theo học tại Trường đại học Điều dưỡng Nam Định cần được duy trì ổn định về học tập, giá trị văn bằng sau khi trường và Bệnh viện Bạch Mai sáp nhập.

    Bộ Y tế cho biết, Trường đại học Y Dược Bạch Mai sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Bạch Mai và Trường đại học Điều dưỡng Nam Định.

    Mới đây, lãnh đạo hai đơn vị đã có buổi làm việc, thảo luận về các vấn đề cần triển khai và xây dựng đề án sáp nhập. Dự thảo đề án sáp nhập Bệnh viện Bạch Mai và Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định dự kiến hoàn thiện trong tháng 9 này để báo cáo Bộ Y tế.

    Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất thành lập tổ công tác chung, quá trình sáp nhập cần đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền lợi của người học.

    Việc học tập của khoảng hơn 4.000 sinh viên đang theo học tại Trường đại học Điều dưỡng Nam Định cần được duy trì ổn định; quyền lợi của sinh viên, chương trình đào tạo và giá trị văn bằng được bảo đảm theo quy định, hạn chế tối đa những xáo trộn trong quá trình chuyển đổi.

    Đồng thời, cần có lộ trình học phí phù hợp, quan tâm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

    5.000 sinh viên Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định cần được ổn định sau sáp nhập - Ảnh 1.

    Sau sáp nhập Bệnh viện Bạch Mai và Trường đại học Điều dưỡng Nam Định, các sinh viên được đảm bảo ổn định quyền lợi học tập, mức đóng học phí phù hợp (ảnh minh họa)

    ẢNH: THÚY ANH

    Tổ công tác sẽ rà soát các căn cứ pháp lý, đánh giá nguồn lực, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và quyền lợi người học; làm rõ các nội dung về cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức và quản trị, cơ chế tự chủ, tổ chức bộ máy, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về giáo dục đại học.

    Nhà trường đề xuất, sau sáp nhập tiếp tục phát huy thế mạnh các ngành điều dưỡng, hộ sinh, đồng thời nghiên cứu lộ trình mở rộng các ngành đào tạo phù hợp với định hướng phát triển Trường đại học Y Dược Bạch Mai.

    Theo đánh giá của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, việc kết hợp nguồn lực của Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt với Trường đại học Điều dưỡng Nam Định là cơ sở đào tạo chuyên sâu về điều dưỡng, sẽ góp phần tăng cường mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành.

    Về lâu dài, mục tiêu chiến lược của trường là hoàn thiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên trình độ cao, chương trình đào tạo theo chuẩn mực đại học, đưa trường trở thành trường đại học hàng đầu khối ngành sức khỏe, đào tạo đa ngành, chất lượng quốc tế.

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