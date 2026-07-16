Bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin hưởng án treo, giảm tiền bồi thường

Liên quan vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo. Trong số này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

Nhiều bị cáo khác cũng xin giảm hình phạt, gồm Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế), Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm)…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, bị tuyên về cùng tội danh, trong đó ông Nguyễn Chiến Thắng lĩnh án 13 năm tù, ông Nguyễn Hữu Tuấn lĩnh án 10 năm tù.

Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị tuyên phạt thêm về tội nhận hối lộ, mức án lần lượt 20 năm tù và 15 năm tù; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù và 25 năm tù.

Tòa cũng buộc ông Thắng nộp lại 25 tỉ đồng trong tổng số hơn 88 tỉ đồng đã nhận hối lộ, phần còn lại sẽ do những người đã được ông Thắng chi tiền có trách nhiệm nộp lại. Bà Tiến phải nộp lại 7,5 tỉ đồng đã nhận từ cấp dưới, ông Tuấn cũng phải nộp 9 tỉ đồng…

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỉ đồng, bà Tiến hơn 108 tỉ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỉ đồng...