Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giàu có cỡ nào: Điểm mặt khối tài sản đang bị kê biên

Chỉ một dự án hưởng lợi gần 150 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan vào tháng 4.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra để nghị truy tố 36 bị can bị đề nghị truy tố về 5 tội danh khác nhau.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, và những người liên quan.

Chỉ riêng với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi gần 150 tỉ đồng và chi hơn 43 tỉ đồng hối lộ bí thư, chủ tịch, giám đốc sở y tế Đồng Nai ở thời điểm thực hiện dự án.

Bản kết luận điều tra của Bộ Công an cũng cho thấy dàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thời điểm xây dựng bệnh viện, từ bí thư đến giám đốc sở đều bị bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn "thao túng" bằng tiền. Đổi lại, công ty của bà Nhàn dù không đủ năng lực, gian lận hồ sơ vẫn dễ dàng trúng đến 16 gói thầu.

Kê biên khối tài sản cực lớn

Hoạt động kê biên tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cụ thể:

Ngày 20.6.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 357 m2 tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ cha ruột đứng tên.

Ngày 20.7.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 453 m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Ngày 17.8.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư tại một chung cư trên phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, gồm:

1. Căn hộ số 01, tầng 11 có diện tích 67,80 m2.

2. Căn hộ số 02, tầng 11 có diện tích 68 m2.

3. Căn hộ số 03, tầng 11 có diện tích 183,50 m2.

4. Căn hộ số 04, tầng 11 có diện tích 142,80 m2.

5. Căn hộ số 09, tầng 17 có diện tích 218,60 m2.





6. Căn hộ số 10, tầng 17 có diện tích 120,70 m2.

Ngày 21.9.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là 1 thửa đất diện tích 4.065 m2 tại địa chỉ lô F1 và F2 thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần bất động sản AIC.

Trong vụ án này, cơ quan công an đã phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng của Công ty AIC với số tiền bị phong tỏa là hơn 107 tỉ đồng.

Cựu lãnh đạo nộp tiền khắc phục hậu quả

Cũng trong vụ án này, các bị can bị đề nghị truy tố nguyên là lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể:

Ngày 17.10.2022, gia đình bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, đã nộp 14,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả.

Ngày 18.10.2022, gia đình bị can Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã nộp 14,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả.

Từ ngày 30.5 đến ngày 1.8.2022, gia đình bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng nai, đã nộp 10 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả.

Ngày 17.10.2022, gia đình bị can Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đã nộp 1 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, một số công ty liên quan đến vụ án như Công ty TNT, Công ty Tạ Thiên Ân, Công ty Tâm Hợp, Công ty Việt Tiên cũng đã nộp tổng cộng nhiều tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện tại, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm đang bị khởi tố trong vụ án khác; do đó, để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản nhà nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy cần tiếp tục phong tỏa, kê biên tài sản theo quy định pháp luật.