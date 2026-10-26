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    Bà nội đến lớp xé áo, đánh cô giáo, bị phạt 11,25 triệu đồng

    Gia Bách
    Gia Bách
    Bà N.T.M bị phạt 11,25 triệu đồng vì vào lớp của cháu nội tại Trường mầm non Năm Căn (Cà Mau), xé áo, đánh cô giáo.

    Ngày 26.10, tin từ Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.M (ở xã Năm Căn) số tiền 11.250.000 đồng. Bà M. bị phạt vì vào lớp học của cháu nội tại Trường mầm non Năm Căn xé áo, đánh cô giáo.

    Cụ thể, bà M. bị xử phạt về hành vi: gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Bà nội đến lớp đánh, xé áo giáo viên, bị phạt 11,25 triệu đồng - Ảnh 1.

    Con gái bà N.T.M đăng lời xin lỗi nữ giáo viên và tập thể Trường mầm non Năm Căn sau vụ mẹ mình đánh giáo viên

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Trước đó, sáng 1.10, bà M. đến Trường mầm non Năm Căn, đi vào lớp học của cháu nội. Theo đơn trình báo của giáo viên phụ trách lớp, khi gặp cô, bà M. liền đánh, chửi, xé đồ và nói: "Tao đánh mày, tao xé đồ mày cho mày mang nhục với người ta". Một lúc sau, mọi người can ngăn. Nữ giáo viên cho biết mình bị thương tích, ê ẩm cả người và rách áo.

    Theo nội dung đơn, vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, trước mặt trẻ em và có nhiều người chứng kiến. Nữ giáo viên cho rằng hành vi của bà M. ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và uy tín của mình; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh giáo viên trước trẻ em và uy tín ngành giáo dục. Bà M. cho rằng nữ giáo viên đánh cháu nội mình nhưng lại không có chứng cứ.

    Công an xã Năm Căn đã mời các bên liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc đánh cô giáo trước khi ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà M.

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