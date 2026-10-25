Học sinh đánh cô giáo: Điều gì xảy ra nếu người thầy dần mất đi nhiệt huyết?

Nhà giáo vừa phải nghiêm khắc, lại vừa phải bao dung

Làm giáo dục, có lẽ chỉ những ai thực sự ở trong ngành mới thấu hiểu hết những nhọc nhằn của nghề.

Nhiều giáo viên cảm thấy quá tải, kiệt sức ẢNH MINH HỌA: THÚY HẰNG

Phía sau một tiết dạy là biết bao nhiêu công việc không tên. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, thầy cô còn phải quản lý lớp học, giáo dục đạo đức, uốn nắn hành vi, quan tâm đến tâm tư của từng học sinh, phối hợp với cha mẹ, hoàn thành hàng loạt hồ sơ, báo cáo và chịu trách nhiệm trước biết bao yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thầy cô vừa phải nghiêm khắc để giữ kỷ cương, vừa phải bao dung để học sinh trưởng thành. Phải nhắc nhở khi các em sai, nhưng cũng phải cân nhắc từng lời nói, từng cách ứng xử để không làm tổn thương các em.

Có những khi thầy cô nghiêm khắc thì bị cho là khắt khe; nhắc nhở thì bị xem là gây áp lực; xử lý vi phạm thì có khi phải giải trình. Trong khi đó, nếu buông lỏng quản lý, không giáo dục đến nơi đến chốn, chính thầy cô lại bị đặt câu hỏi về trách nhiệm. Và rồi, điều khiến người làm giáo dục đau đớn nhất là khi những cố gắng ấy không được thấu hiểu, thậm chí có lúc còn phải đối diện với sự xúc phạm, chống đối, bạo lực ngay từ chính những học sinh mà mình đang ngày đêm dạy dỗ.

Tinh thần tôn sư trọng đạo được vun đắp từ nhà trường ẢNH: N.H.T

Từ những vụ việc học sinh đánh cô giáo, nghĩ về những thầy cô đang âm thầm chịu đựng áp lực nghề nghiệp mỗi ngày

Tất nhiên, không thể từ một vụ việc mà đánh giá cả một thế hệ học sinh. Có rất nhiều em sống tử tế, giàu tình cảm, biết kính trọng thầy cô và đang nỗ lực từng ngày để trở thành những công dân có ích. Nhưng những vụ việc học sinh đánh cô giáo như thế này buộc chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại cách giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và văn hóa ứng xử của một bộ phận học sinh ngày nay.

Đang có những người thầy, người cô đang âm thầm chịu đựng áp lực mỗi ngày. Có những tổn thương không nằm trên cơ thể, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cứ âm ỉ trong lòng.

Có những người vẫn bước vào lớp, vẫn mỉm cười với học trò, vẫn hoàn thành từng tiết dạy, dù bên trong đã mệt mỏi sau những va đập của nghề. Điều gì sẽ xảy ra nếu người thầy dần mất đi sự nhiệt huyết?

Nếu mỗi lần nhắc nhở học sinh, thầy cô đều phải cân nhắc không phải vì muốn tìm cách giáo dục tốt hơn, mà vì sợ bị hiểu lầm, bị xúc phạm hoặc phải đối diện với những hệ lụy không đáng có? Nếu sự tận tâm dần bị thay thế bằng tâm lý dè chừng, tự bảo vệ mình, khi ấy, người chịu thiệt thòi cuối cùng không chỉ là thầy cô, mà còn chính là những học sinh đang cần được giáo dục và dẫn dắt.

Đừng chỉ đòi hỏi thầy cô giáo phải hy sinh, phải bao dung mà quên mất rằng người thầy cũng cần được tôn trọng, được bảo vệ

Nhà trường cần làm tốt hơn công tác giáo dục, gia đình cần đồng hành thực chất hơn với nhà trường, và xã hội cần có cái nhìn công bằng hơn đối với nghề giáo. Đừng chỉ đòi hỏi thầy cô phải hy sinh, phải bao dung, phải đổi mới và phải chịu trách nhiệm, mà quên mất rằng người thầy cũng cần được tôn trọng, được bảo vệ và được làm nghề trong một môi trường an toàn.

Gia đình nào cũng yêu thương con. Nhưng yêu thương không có nghĩa là nuông chiều vô nguyên tắc. Bảo vệ con không có nghĩa là bênh vực con bất kể đúng sai. Một đứa trẻ nếu luôn được đáp ứng mọi đòi hỏi, luôn có người đứng ra giải quyết hậu quả, luôn được bênh vực ngay cả khi mình sai, có thể sẽ dần hình thành suy nghĩ rằng bản thân có quyền đòi hỏi nhưng không cần chịu trách nhiệm. Đến khi gặp một giới hạn không vừa ý, các em có thể phản ứng bằng sự chống đối thay vì đối thoại.

Giá trị sâu xa nhất của giáo dục phải là giúp một con người biết phân biệt đúng sai, biết kiềm chế bản thân, biết tôn trọng người khác và biết sống có trách nhiệm. Bởi học giỏi mà thiếu nhân cách thì chưa thể gọi là thành công trọn vẹn. Có tri thức mà không biết tôn trọng con người thì tri thức ấy cũng chưa thể làm nên giá trị đích thực của một con người.

Làm giáo dục, điều đáng quý nhất là nhìn thấy học trò trưởng thành ẢNH: N.H.T

Làm giáo dục, điều đáng quý nhất là nhìn thấy học trò trưởng thành. Và điều khiến người làm nghề đau lòng nhất là khi nhận ra rằng, giữa bao nhiêu nỗ lực dạy chữ, đôi khi chúng ta vẫn phải day dứt tự hỏi: Mình đã dạy các em đủ nhiều để trở thành người tử tế hay chưa?

Hơn bao giờ hết, tôi mong rằng mỗi gia đình, mỗi nhà trường và toàn xã hội hãy cùng nhau gìn giữ sự tôn nghiêm của nghề giáo, vun đắp lòng nhân ái và khôi phục những giá trị căn bản trong cách con người đối xử với nhau.

Giáo dục một con người chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng người thầy. Đó là hành trình mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhau đi đến cuối cùng.