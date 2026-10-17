Một phường ở TP.HCM 'kiên quyết không nâng điểm, làm đẹp học bạ'

Hôm nay (17.10), UBND phường Tân Hưng, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết ngành giáo dục năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường Tân Hưng, nhìn nhận năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong điều kiện có nhiều yêu cầu mới, ngành giáo dục địa phương vẫn duy trì ổn định hoạt động dạy và học, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chủ tịch UBND phường Tân Hưng, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Bên cạnh thành tích, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh chỉ ra những hạn chế cần nhìn nhận thẳng thắn, ở năm học trước, như áp lực phòng học và sĩ số tại một số trường còn cao.

Toàn phường đạt 280 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học, tương đương 93% chỉ tiêu, còn thiếu 167 phòng học. Cơ cấu giáo viên chưa đồng bộ; cơ sở vật chất và chuyển đổi số giữa các trường chưa đều; công tác an toàn trường học, an toàn thực phẩm và xử lý phản ánh của phụ huynh có một số mặt cần chấn chỉnh... "Điều quan trọng không phải chỉ là nhận diện hạn chế, mà là sau hội nghị có bao nhiêu vấn đề được giải quyết, chất lượng giáo dục được nâng lên ra sao", bà Kim Thanh nói.

Kiên quyết không nâng điểm, không làm đẹp học bạ; không để lạm thu hoặc thiếu công khai

7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027 được bà Nguyễn Thị Kim Thanh nêu ra tại hội nghị:

Đổi mới quản lý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng giáo dục, quản trị, an toàn trường học; thực hiện dân chủ, công khai trong tuyển sinh, tài chính, các khoản thu chi; Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, lấy học sinh làm trung tâm. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá; kết hợp chất lượng đại trà với bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Quan tâm học sinh khó khăn, yếu thế và giáo dục hòa nhập. Kiên quyết không nâng điểm, làm đẹp học bạ hay chạy theo tỷ lệ hình thức; Tháo gỡ khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất. Rà soát nhu cầu giáo viên, nhân viên theo môn học và trường; tham mưu tuyển dụng, bố trí, điều tiết theo thẩm quyền. Ưu tiên giải quyết thiếu phòng học, phòng chức năng, thiết bị và các hạng mục ảnh hưởng đến an toàn; phối hợp đẩy nhanh thủ tục đầu tư, sửa chữa và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có; Tạo chuyển biến về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và ngoại ngữ. Công nghệ phục vụ giáo dục, không thay thế người thầy; Phát huy hiệu quả hệ sinh thái giáo dục Tân Hưng; Kiểm soát chặt chẽ bếp ăn bán trú, căn tin và nhà cung cấp; phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, đuối nước và nguy cơ trên môi trường mạng. Tăng cường tư vấn tâm lý, văn hóa ứng xử; tiếp nhận, xác minh, giải quyết kịp thời phản ánh của học sinh và phụ huynh. An toàn của học sinh là yêu cầu cao nhất; Giữ vững kỷ cương, minh bạch và phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội. Thực hiện đúng quy định về tài chính, tài sản công và các khoản thu; không để lạm thu hoặc thiếu công khai.

Sau sắp xếp trường học, phường Tân Hưng từ 12 trường công lập còn 9 trường; phường đang có hệ sinh thái giáo dục Tân Hưng với 33 cơ sở giáo dục ẢNH: THÚY HẰNG

Mục tiêu lấy người học làm trung tâm, xây dựng trường học hạnh phúc

Tại hội nghị, đại diện một số trường học trình bày tham luận. Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ tham gia trình bày với chủ đề "Đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi - Giải pháp nâng cao chất lượng và thành tích học sinh giỏi cấp thành phố".

Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) mang tới bài viết "Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục gắn với xây dựng trường học hạnh phúc - Hướng đến môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn".

Đại diện Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS) trình bày tham luận ẢNH: THÚY HẰNG

Phần chia sẻ của đại diện Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ ẢNH: THÚY HẰNG

Hội nghị biểu dương các cá nhân thầy cô giáo, các em học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm học 2025 - 2026, tri ân các thầy cô nguyên là cán bộ quản lý các trường học đã thôi nhiệm vụ quản lý theo chủ trương sắp xếp trường học.

Năm học 2025 - 2026, ở cấp mầm non, phường Tân Hưng có trẻ giành ba giải tại hội thi Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex; 2 giáo viên đoạt giải, nhất và nhì, hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố.

Ở tiểu học, cấp quốc gia có 1 huy chương vàng, 3 huy chương đồng; cấp thành phố có 16 huy chương vàng hoặc giải nhất, 11 huy chương bạc, 18 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích) trên các lĩnh vực thể dục thể thao, mỹ thuật và sáng tạo. Một giáo viên đạt giải khuyến khích tại hội thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cấp thành phố.

Lãnh đạo UBND phường Tân Hưng, TP.HCM tri ân các nhà giáo đã thôi nhiệm vụ quản lý theo chủ trương sắp xếp trường học ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh được khen thưởng ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Hội nghị khen thưởng các thầy cô giáo đạt nhiều thành tích trong năm học 2025 - 2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Ở cấp THCS, năm học 2025 - 2026, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, phường có 28 học sinh đoạt giải (1 giải nhất, 8 giải nhì, 19 giải ba).

Nhiều em đạt giải thưởng ở các kỳ thi khác như học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, khoa học kỹ thuật, khéo tay kỹ thuật, tin học và văn hóa đọc. Riêng lĩnh vực thể dục thể thao, phường ghi nhận 13 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 30 huy chương đồng. 7 giáo viên đoạt giải cấp thành phố. Nhiều thầy cô tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt thành tích cao...

ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG