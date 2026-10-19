Sau tai nạn đáng tiếc ở Hải Phòng, trường TP.HCM nhắc phụ huynh đón con đúng giờ

Tiềm ẩn những rủi ro không mong muốn

Trường tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội, TP.HCM vừa có thông báo tới phụ huynh học sinh toàn trường về việc đón học sinh sau giờ tan học, đặc biệt lưu ý tới các cha mẹ học sinh và người thân của các em hãy đón con đúng giờ.

Học sinh nhà trường trong một hoạt động ẢNH: TIỂU HỌC CHI LĂNG

Ban giám hiệu Trường tiểu học Chi Lăng nhấn mạnh: "An toàn của các con là ưu tiên hàng đầu. Sau giờ tan học, chỉ một khoảng thời gian chờ đợi thiếu sự giám sát cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro không mong muốn. Nhà trường và giáo viên luôn nỗ lực bảo vệ học sinh trong phạm vi trách nhiệm của mình; rất mong mỗi phụ huynh cùng nâng cao ý thức, chủ động đón con đúng giờ và phối hợp chặt chẽ với giáo viên".

Thông báo gửi phụ huynh toàn trường ghi: Kính gửi quý phụ huynh. Trước thông tin đáng tiếc về một trường hợp học sinh lớp 1 gặp tai nạn sau giờ tan học tại Hải Phòng, giáo viên chủ nhiệm xin nhắc nhở quý phụ huynh một số nội dung nhằm đảm bảo an toàn cho các con. Kính mong quý phụ huynh phối hợp thực hiện: Đón con đúng giờ; Không để con chờ một mình; Đón con đúng quy định; Nhắc nhở con về an toàn; Chủ động phối hợp với giáo viên.

Đón con đúng giờ là yêu thương bằng hành động

Cụ thể, Ban giám hiệu Trường tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội lưu ý phụ huynh học sinh cùng phối hợp:

Đón con đúng giờ: Phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đón con theo đúng giờ tan học của lớp, hạn chế tối đa việc để con phải chờ đợi lâu tại sân trường;

Không để con chờ một mình: Nếu có việc đột xuất chưa thể đến đón con đúng giờ, phụ huynh vui lòng thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để tìm phương án hỗ trợ phù hợp;

Đón con đúng quy định: Phụ huynh vui lòng đón con tại khu vực quy định, bảo đảm việc bàn giao học sinh rõ ràng; không để con tự ý rời khỏi trường hoặc tự đi về khi chưa có sự thống nhất với giáo viên;

Nhắc nhở con về an toàn: Phụ huynh thường xuyên giáo dục con không tự ý chạy ra cổng trường, chơi đùa ở khu vực nguy hiểm hoặc đi theo người lạ khi chưa được phép;

Chủ động phối hợp với giáo viên: Khi có thay đổi về người đón hoặc thời gian đón, phụ huynh vui lòng thông tin kịp thời cho giáo viên chủ nhiệm để bảo đảm an toàn cho học sinh.

"Đón con đúng giờ là yêu thương bằng hành động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường chính là lá chắn an toàn, giúp các con luôn được bảo vệ trên mỗi hành trình đến trường và trở về nhà. Một chút chủ động của cha mẹ - Một ngày bình an của con", lãnh đạo trường này nhấn mạnh.

Thông báo mong phụ huynh đón con đúng giờ của Trường tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội ẢNH: TIỂU HỌC CHI LĂNG

Trước đó, chiều 15.10, tại một trường tiểu học ở phường An Dương, Hải Phòng, một học sinh lớp 1 trong lúc chờ cha mẹ tới đón, đã chơi ở khu vực ghế đá, không may bị ngã, tử vong.

Sau vụ việc đáng tiếc trên, nhiều trường tiểu học đã đưa ra các thông báo mong phụ huynh cùng phối hợp với nhà trường, thực hiện các quy định để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Trên các diễn đàn cha mẹ học sinh, các cuộc thảo luận về việc đón con đúng giờ, không nên để các con chờ cha mẹ lâu ở trường, vì an toàn của con, cũng là tôn trọng thời gian làm việc của đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên bảo mẫu, đang nhận được nhiều ý kiến.

Trường tiểu học An Phú, xã An Phú, Hải Phòng mới đây cũng đã gửi tới học sinh, phụ huynh những điều cần ghi nhớ. Như đi học đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập trước khi đến lớp; Chấp hành nội quy của lớp, lễ phép, đoàn kết, thân thiện, nghe lời thầy cô và không bạo lực học đường; an toàn trong giờ học, chăm chú nghe giảng, không tự ý ra khỏi lớp khi chưa được phép.

Trường tiểu học An Phú thông tin nhắc nhở tới các em học sinh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trường tiểu học này cũng nhắc nhở học sinh có giờ ra chơi an toàn, vui chơi đúng nơi quy định, không chạy nhảy, xô đẩy, leo trèo nguy hiểm; di chuyển an toàn, đi lại nhẹ nhàng, trật tự, không chen lấn, xô đẩy trên cầu thang, hành lang; biết bảo vệ bản thân, không đi theo người lạ, không nhận quà từ người lạ; báo ngay cho thầy cô khi gặp nguy hiểm...

Đặc biệt, nhà trường nhắc các em học sinh phải ra về đúng quy định, phải chờ cha mẹ hoặc người được gia đình thông báo đến đón, không tự ý rời trường. An toàn là hạnh phúc của mỗi học sinh, là niềm vui của gia đình và nhà trường.