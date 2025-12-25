Chuyện yêu cầu giáo viên 'đúng giờ tuyệt đối': tranh luận 2 luồng ý kiến

Ngày 24.12, Thanh Niên đăng tải bài viết Giáo viên phản ánh nhà trường yêu cầu 'đúng giờ tuyệt đối', hiệu trưởng nói gì? thu hút được sự quan tâm lớn của bạn đọc. Số lượng bình luận gửi về tòa soạn chia ra chủ đạo là 2 luồng ý kiến trái chiều. Người cho rằng cách làm việc của thầy hiệu trưởng cứng nhắc, người cho rằng ủng hộ thầy hiệu trưởng "2 tay".

"Giáo viên là ngành đặc thù"

Bạn đọc Hj cho rằng "Chế độ làm việc của giáo viên có quy định, có định mức, không phải làm theo giờ hành chính đâu".



Bạn đọc mới chia sẻ: "Giáo viên là ngành đặc thù không phải làm theo giờ hành chính mà làm theo luật Giáo dục, theo định mức giờ dạy, ngoài giảng dạy họ còn phải phối hợp với phụ huynh ngoài giờ những vi phạm của học sinh, những hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, vậy lúc đó hiệu trưởng có trả lương ngoài giờ không?".

Người đọc lấy tên tai tu cho rằng "Giáo viên không có tiết dạy sao phải bắt buộc họ ở trường? Những tiết đó đã có giáo viên khác đứng lớp. Phụ huynh liên hệ giáo viên chủ nhiệm thì liên lạc qua điện thoại trước có vấn đề gì đâu. Cần gặp thì giáo viên sẽ vào trường. Ở nhà yên tĩnh giáo viên cũng soạn giáo án thuận tiện hơn".

Tài khoản THẾ GIỚI BIỂN bày tỏ "Giáo viên trường này phản ánh rất đúng, hiệu trưởng đã hiểu sai tinh thần của thông tư ngành giáo dục. Căn cứ khoản 3 điều 7 Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy trung bình trong 11 tuần. Giáo viên trường tiểu học là 23 tiết, giáo viên trường trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trường trung học phổ thông là 17 tiết. Giáo viên chỉ cần có mặt đúng giờ lên tiết dạy học, ngoài thời gian đó giáo viên có thể ở nhà soạn giáo án, chấm bài, làm kế hoạch".

Bạn đọc Trần Huy nêu cảm nhận cách quản lý của thầy hiệu trưởng như đang quản lý nhân viên văn phòng, còn đặc thù giáo viên là tiết dạy định mức. "Tiết học định mức giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần... Giáo viên không có tiết dạy thì có giáo viên khác đang dạy chứ có ai bỏ học sinh đâu".

Bạn đọc mới viết bình luận "Cần nói cho rõ, giáo viên không làm việc theo giờ hành chính, mà làm việc theo định mức tiết dạy được Bộ GD-ĐT quy định. Khi đã dạy đủ số tiết theo quy định trong tuần, thì coi như đã hoàn thành thời gian làm việc bắt buộc. Đây không phải ý kiến cá nhân, mà là quy định xuyên suốt trong các thông tư của Bộ GD-ĐT. Các Thông tư 28/2009, 15/2017 và hiện hành là Thông tư 05/2025 đều xác định thời gian làm việc của giáo viên được tính theo năm học và định mức tiết dạy, không tổ chức làm việc 8 tiếng/ngày như khối hành chính...".

Bạn đọc thùy dương nguyễn thị chia sẻ "Vì đây là trường học, giáo viên cần tinh thần thoải mái để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm. Trường học chứ không phải là doanh nghiệp trong khu công nghiệp hay khu chế xuất".

"Đúng giờ, kỷ luật tạo ra phẩm giá công việc"

Ở chiều ngược lại, dưới bài viết của Thanh Niên, rất nhiều ý kiến bình luận khen ngợi, đồng tình với cách làm của hiệu trưởng khi yêu cầu giáo viên đúng giờ tuyệt đối, đi muộn phải xin phép, nếu đi trễ không có lý do chính đáng bị trừ điểm, không có tiết cũng phải có mặt ở trường không trễ hơn 13 giờ 20.

Bạn Hồ Thanh Điền viết "Tôi ủng hộ thầy hiệu trưởng". Bạn đọc Vu Lan Nguyen Ho cho hay "Riêng bản thân tôi giơ 2 tay ủng hộ thầy hiệu trưởng".

Tài khoản Su that thẳng thắn: "Thông tư 05/2025-TT-BGDĐT ngày 7.3.2025 có hạn chế thì phải sửa". Bạn đọc này cũng nói rõ "Thông tư 05/2025-TT-BGDĐT ngày 7.3.2025 là văn bản dưới luật, đâu có giá trị bằng luật. Đất nước phải thượng tôn pháp luật, đâu có vùng cấm, ngành giáo dục cũng vậy thôi. Bảo giáo viên không được thoải mái sẽ không dạy tốt được. Nhưng giáo viên được thoải mái thì cũng chưa chắc đã dạy tốt. Cứ luật mà làm".

Tài khoản linhlan.dl viết: "Ở trường có đầy đủ chỗ ăn chỗ nghỉ phòng làm việc thì hà cớ gì bỏ về buổi trưa rồi chiều sắp hết giờ mới đến, hoặc chưa hết giờ đã ra về? Ngồi tại trường làm giáo án nâng cao trình độ... cũng được mà".

Tài khoản Bạn đọc mới nêu góc nhìn: "Chín người thì mười ý là chuyện cũng dễ hiểu. Riêng cá nhân tôi là giáo viên gần 20 năm làm việc tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, tôi thấy các quy định trên không gì là vượt ngoài khả năng của một giáo viên và tôi vẫn thực hiện rất tốt những quy định trên".

"Tôi là giáo viên tiểu học nên rất ủng hộ cách làm của thầy hiệu trưởng. Việc trống tiết không có nghĩa là giáo viên không có mặt ở trường để làm việc khác. Còn việc giáo viên ra ngoài cổng trong giờ hành chính lại càng không được vì mọi việc cho một ngày học đã phải chuẩn bị trước khi vào ngày học mới rồi", tài khoản "Bạn đọc mới" bình luận.

Đồng tình điều này, bạn đọc Thúy nguyễn thẳng thắn: "Thầy hiệu trưởng làm được như thế rất khoa học. Tôi thấy các thầy cô giáo lúc nào cũng kêu công việc soạn bài, chấm bài này kia mà khi nhà trường dành riêng thời gian trống tiết để cho các thầy cô làm việc để về khỏi phải làm thì các thầy cô lại kêu khó khăn. Trong khi các ngành khác người ta đều phải làm theo giờ hành chính. Điều này chứng tỏ việc giao chỉ tiêu 1 tuần bao nhiêu tiết cho giáo viên là vẫn còn ít".

Tài khoản phamdong011985 viết: "... kỷ luật như quân đội mới tạo ra phẩm giá công việc".

"Cái này trường tư làm lâu rồi"

Bàn luận về câu chuyện giáo viên phải có mặt ở trường đúng giờ, hết giờ mới được về, không có tiết cũng cần có mặt ở trường đúng giờ, tài khoản huynh chia sẻ "Cái này trường tư (trường ngoài công lập) làm lâu rồi".

Bạn đọc Đào Tran Thi viết: "Ủng hộ thầy hiệu trưởng. Viên chức nhà nước cũng được trả lương theo tháng. Không phải trả lương theo tiết học. Ngoài thời gian tiết học, ai cũng ở nhà thì sẽ ra sao? Nhà trường tạo điều kiện các thầy cô ở lại có chỗ sinh hoạt ăn nghỉ để soạn giáo án, giải quyết các công việc chuyên môn tại trường để về nhà có điều kiện chăm sóc gia đình. Như vậy là quá tốt".

Nhất trí với quan điểm này, độc giả Thanhquyen Nguyen gửi ý kiến: "Tôi ủng hộ nội quy và nền nếp làm việc đã được tổ chức thông qua. Bạn đã và đang làm việc trong 1 tổ chức thì phải tuân thủ theo nội quy hoặc thỏa ước lao động tập thể (nếu có) đã được thông qua. Khi thực hiện, nếu nội quy chưa phù hợp thì đề xuất qua Công đoàn cơ sở, khi đa số cán bộ thấy bất cập thì sẽ đề xuất điều chỉnh nội quy, nếu 2 bên hiệp thương, đối thoại không đạt được sự thống nhất thì sẽ kiến nghị lên cấp trên xin ý kiến".

Hồi tháng 3.2025, trả lời Thanh Niên về câu chuyện giờ làm việc của giáo viên, một cán bộ quản lý trong ngành giáo dục tại TP.HCM cho biết câu chuyện hiệu trưởng khuyến khích giáo viên làm việc từ 7 giờ 30 tới 16 giờ 30 để giải quyết hết công việc trường lớp ở trường, chăm lo tốt cho học sinh học chậm, trao đổi chuyên môn trực tiếp giữa các đồng nghiệp, về nhà có thể lo việc gia đình, nghỉ ngơi có mục tiêu tích cực, hướng tới ý nghĩa nhân văn là vì học sinh. Điều này có thể là thỏa thuận, nội quy lao động trong mỗi tập thể, để hướng tới mục tiêu cao nhất là hiệu quả công việc.

"Thực tế cho thấy nhiều trường ngoài công lập, ngoài việc làm 8 tiếng hoặc hơn 8 tiếng mỗi ngày ở trường, vào thứ bảy hàng tuần đội ngũ giáo viên còn tập trung ở trường để bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, và giáo viên đều tự giác, chủ động tham gia. Quan trọng là họ thấy hiệu quả, và việc học tập này bổ ích thật sự, mang lại giá trị thật sự", vị này trao đổi.