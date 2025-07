Bà Phạm Khánh Phong Lan giải thích lý do rau quả xuất đi châu Âu bị tắc

Liên quan tới các lô hàng rau quả xuất khẩu đi châu Âu bị ách tắc trong gần nửa tháng qua, ngày 14.7, trả lời Báo Thanh Niên, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết: Công văn hướng dẫn của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký ngày 11.7 nhưng thực tế Sở mới nhận được và đang triển khai thực hiện theo quy định. Các doanh nghiệp có thể liên hệ với Sở An toàn thực phẩm để được giải quyết các thủ tục cần thiết. "Thời gian gấp quá và Sở cũng đang có nhiều việc nhưng theo chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẽ cố gắng để doanh nghiệp không bị thiệt hại", bà Lan nói.



Bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết mới nhận được công văn hướng dẫn và đang triển khai thực hiện việc cấp chứng nhận cho doanh nghiệp xuất khẩu rau quả đi châu Âu ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, từ đầu tháng 7 đến nay, hoạt động xuất khẩu rau quả đi châu Âu, đặc biệt là các mặt hàng như thanh long, ớt, đậu bắp bị ách tắc vì không xin được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Trước đây, việc cấp giấy chứng nhận này do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp. Tuy nhiên, thực hiện Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT, phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật (có hiệu lực từ ngày 1.7.2025), thẩm quyền kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực vật xuất khẩu được chuyển về cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Vì thế, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện thủ tục hành chính kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu theo trình tự quy định tại Điều 24 TT số 12/2025/TT-BNNMT và Giấy chứng nhận theo yêu cầu của EU căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 42 luật An toàn thực phẩm. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, sẵn sàng phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước, hỗ trợ hoàn thành thủ tục xuất khẩu hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.