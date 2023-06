Bà Rịa-Vũng Tàu: 3 người đi bắt ốc tử vong nghi do đuối nước

Ngày 23.6, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang điều tra nguyên nhân 3 nạn nhân tử vong nghi do đuối nước dưới hồ Đá Đen (xã Sông Xoài).



Hiện trường phát hiện các nạn nhân NGUYỄN LONG

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22.6, anh N.Đ.C (44 tuổi, ngụ P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) chạy xe máy chở cháu L.T.N (9 tuổi) và L.M.T (7 tuổi) vào hồ Đá Đen để bắt ốc.

Chở 2 con riêng của vợ đi bắt ốc, 3 người tử vong nghi do đuối nước

Cháu N. và T. là con riêng của vợ anh C., đang là học sinh tiểu học trên địa bàn P.Hắc Dịch. Chị Nguyệt (39 tuổi), mẹ của cháu N. và T. cho biết chiều 22.6, anh C. rủ một người bà con của chị đi xe máy vào hồ Đá Đen bắt ốc nhưng người này không đi.

Từ 19 - 23 giờ cùng ngày, chị Nguyệt điện thoại liên tục nhưng không thấy anh C. bắt máy. Sau đó, chị Nguyệt cùng người thân đến hồ Đá Đen để tìm người thì phát hiện xe máy, điện thoại của anh C. để trên bờ hồ.

Đi xuống lòng hồ Đá Đen, mọi người phát hiện 3 đôi dép của anh C. và hai cháu N. và T. Đến 7 giờ ngày 23.6, người dân đến hồ Đá Đen thì phát hiện thi thể anh C. nổi trên mặt nước, cách vị trí để đôi dép vài mét.

Hồ Đá Đen có nhiều hố sâu nguy hiểm NGUYỄN LONG

Nhận được tin báo, Công an TX.Phú Mỹ, lực lượng cứu nạn vào hiện trường cùng người dân lặn tìm kiếm cháu N. và T. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã lặn và tìm thấy thi thể của cháu N. và T. gần chỗ anh C. nổi.

Chị Nguyệt cho biết chị sống cùng anh C. hơn 2 năm. Anh C. rất thương yêu 2 con của chị. "Do người bà con của tôi không đi bắt ốc chung nên anh ấy mới chở 2 đứa nhỏ đi cho vui rồi xảy ra vụ việc. Lúc anh ấy cùng 2 con tôi đi bắt ốc thì tôi đang đi làm ở công ty nên không hay biết gì", chị Nguyệt cho hay.

Thời gian qua, hồ Đá Đen có nhiều nạn nhân tử vong do đuối nước. Nơi đây đang được một công ty nạo vét, khai thác đất tạo thành những hố sâu rất nguy hiểm. Vị trí anh C. cùng 2 cháu bé tử vong sâu khoảng 5 m.