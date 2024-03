Bà Rịa - Vũng Tàu: Khu ẩm thực giữa cánh đồng được hoạt động trở lại

'Bố trí hộ nghèo, hộ khó khăn tham gia hoạt động tại khu ẩm thực đêm'

Ngày 19.3, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền cho biết, trong cuộc họp mới đây, huyện đã thống nhất cho phép hoạt động trở lại đối với khu ẩm thực quê trên địa bàn xã An Nhứt.



Khu ẩm thực quê ở cánh đồng An Nhứt trước đó từng gây 'sốt' trên mạng xã hội NGUYỄN LONG

Theo kế hoạch của UBND H.Long Điền, từ ngày 20.3, khu ẩm thực quê bắt đầu thí điểm hoạt động tại khu vực đường nội đồng dọc kênh Cầu Móc (xã An Nhứt). Việc hoạt động của khu ẩm thực này sẽ do UBND xã An Nhứt quản lý toàn diện.

Khu ẩm thực quê nằm dọc kênh Cầu Móc, giữa cánh đồng lúa xã An Nhứt NGUYỄN LONG

"Khu ẩm thực quê tại xã An Nhứt khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo sinh kế cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, khó khăn. Địa phương sẽ ưu tiên bố trí các hộ tham gia hoạt động tại khu ẩm thực đêm là các hộ nghèo, hộ khó khăn không có việc làm", ông Lâm Văn Hồng nhấn mạnh.

Đông đảo thực khách đến khu ẩm thực quê xã An Nhứt (hiện nay nơi này đã dừng hoạt động) NGUYỄN LONG

"Trước khi đi vào hoạt động, địa phương sẽ mời tất cả các hộ đăng ký kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Đồng thời đề nghị các hộ này phải trang trí các quầy kinh doanh đảm bảo mỹ quan, sạch đẹp", ông Lâm Văn Hồng thông tin thêm.

Khu ẩm thực đồng quê gây 'sốt' trên mạng xã hội

Trước đó, khu ẩm thực quê đã vận hành tại khu vực cầu An Nhứt từ tháng 1.2023. Sau một thời gian hoạt động đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa đến trải nghiệm mỗi ngày, thưởng thức các món ăn cũng như "check in" khu vực đồng quê. Khu vực này sau đó đã gây "sốt" trên mạng xã hội bởi tọa lạc trên con đường nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt, dọc kênh nước trong xanh.

Đây là mô hình góp phần tạo điều kiện sinh kế cho người dân địa phương, một hướng phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn. Tuy nhiên, một số vấn đề phát sinh về an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường... Vì vậy, chính quyền địa phương đã tạm dừng hoạt động điểm ẩm thực này từ ngày 1.3 để xử lý dứt điểm các vướng mắc trên.

Thi công đèn trang trí, lan can cầu nối 2 bờ kênh NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ nhiều ngày qua, đơn vị thi công khu ẩm thực quê đã trồng trụ đèn chiếu sáng, cải tạo lại các cây cầu nối 2 bờ kênh, làm lan can dọc bờ kênh và trên các cây cầu, trồng hoa, cây xanh…

Khu ẩm thực đêm vào buổi tối chuẩn bị đưa vào hoạt động NGUYỄN LONG

UBND H.Long Điền cũng đã yêu cầu TT.Long Điền, các xã An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước, là địa phương có các tuyến đường nội đồng, tổ chức trồng cây xanh, những loại hoa phù hợp dọc các tuyến đường này để tạo cảnh quan và tiếp tục thu hút du khách. Khu ẩm thực quê sẽ hoạt động từ 16 giờ - 22 giờ hàng ngày.