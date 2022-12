Bà Rịa-Vũng Tàu làm gì khi trạm thu phí Long Sơn trên QL51 vẫn hoạt động?

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết quốc lộ 51 (QL51) là tuyến giao thông kết nối tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, do Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam quản lý và Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) khai thác vận hành theo hình thức BOT.

Dự án có chiều dài 72,7 km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, đã hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 4.2013. Thời gian thu phí dự kiến khoảng 20 năm 6 tháng 11 ngày (kết thúc vào 12.1.2030).

Theo phương án tài chính dự án, dự kiến năm 2018 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy song hành QL51 sẽ được hoàn thành đưa vào khai thác, lưu lượng xe của dự án sẽ phân lưu sang cao tốc khoảng 60%.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa triển khai thực hiện dẫn đến lưu lượng xe thực tế của dự án cao hơn so với phương án tài chính dự kiến. Đồng thời sau khi cập nhật số liệu đầu vào trong phương án tài chính theo thực tế (như giá trị quyết toán vốn đầu tư, lãi vay, chi phí quản lý bảo trì...) dẫn đến thời gian thu phí của dự án có nhiều thay đổi và dự kiến kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký.

Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân - nhà đầu tư - nhà nước, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thương thảo, đàm phán với nhà đầu tư để xác định thời gian kết thúc hợp đồng.





Trên cơ sở cập nhật các chỉ tiêu tài chính đã xác nhận, Cục Đường bộ Việt Nam đã có dự kiến thời gian kết thúc thu phí trên QL51 vào 17.12.2022. Thế nhưng hôm nay (18.12) ô tô lưu thông trên QL51 vẫn phải trả tiền qua trạm thu phí.

Như vậy, thời gian chính thức kết thúc thu phí trên QL51 chưa được Bộ GTVT xác định. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ làm gì khi việc thu phí trên QL51 vẫn còn kéo dài?

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, địa phương vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm đối với hoạt động thu phí trên tuyến QL51 cho đến khi Bộ GTVT xác định thời gian chính thức kết thúc thu phí.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục theo dõi, phối hợp với Bộ GTVT để kịp thời thông tin cho nhân dân, cử tri được biết thời gian chính thức kết thúc thu phí và thực hiện các chức trách nhiệm vụ của địa phương đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.