Bà Rịa - Vũng Tàu: Xác minh vụ nhờ 'cha làm công an' giải cứu vi phạm nồng độ cồn

Ngày 16.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xác minh vụ vợ chồng cô gái vi phạm nồng độ cồn nhờ "cha làm công an" can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm.



Kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe máy NGUYỄN LONG

Theo đó, tối 12.9, Cục CSGT phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên QL51, đoạn gần cầu Cỏ May, TP.Bà Rịa.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông hướng TP.Vũng Tàu đi TP.Bà Rịa, phía sau chở theo một cô gái.

Khi lực lượng kiểm tra làm việc thì cô gái gọi điện cho một người đàn ông, nói là cha của mình rồi "nhờ" cán bộ thực hiện nhiệm vụ nghe điện thoại với mục đích nhờ "giải cứu".

Cô gái nói cha mình là cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai và đưa điện thoại cho trung tá Trịnh Chí Thành, thuộc Phòng Điều lệnh Quân sự của Cục PX03 (Bộ Công an) nghe điện thoại.

Sau khi nghe điện thoại xong, trung tá Thành nói với người xưng là cán bộ "công an" tỉnh Đồng Nai sẽ xác minh đơn vị người này công tác để có hướng xử lý.

Theo xác minh ban đầu của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì "cha của cô gái không phải cán bộ công an, chỉ là người lao động bình thường".

Tại một diễn biến khác, trưa 15.9, Cục CSGT phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Phạm Hùng - Cách Mạng Tháng Tám đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Lực lượng đã tạm giữ 1 ô tô và 9 xe máy do các chủ phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Tối cùng ngày, Cục CSGT phối hợp cùng Đội CSGT-TT Công an TP.Vũng Tàu lập chốt tại ngã tư Giếng Nước kiểm tra, phát hiện 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 ô tô và 26 xe máy.

Người đàn ông này không chấp hành việc đo nồng độ cồn NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 14.9, lực lượng trên đã lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với 43 trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ 7 ô tô. Trong các trường hợp vi phạm này có một nam thanh niên điều khiển xe máy đã không chấp hành đo nồng độ cồn...